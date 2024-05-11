Прямой эфир

Первая спартакиада военно-патриотических клубов МЧС проходит в Гродно

11 мая 2024 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Гродно завершается республиканская спартакиада среди военно-патриотических клубов МЧС. Соревнования приурочили к 79-й годовщине Великой Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первая спартакиада военно-патриотических клубов МЧС проходит в Гродно-1

Мероприятие такого рода реализовали впервые. Среди участников девять команд из всех областей и города Минска. На протяжении нескольких дней ребята соревновались в стрельбе и проходили испытания на выносливость.

Первая спартакиада военно-патриотических клубов МЧС проходит в Гродно-4

Александр Ставров, участник спартакиады:
Мы в эту игру играли с классом. Там же, в классе, с учителем просто побегать, пострелять, повеселиться, а тут надо же выиграть.

Первая спартакиада военно-патриотических клубов МЧС проходит в Гродно-7

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:
Пейнтбол – это определенная тактика, ребята понимают, как двигаться, как передвигаться, как уметь пользоваться оружием, хоть и пейнтбольным. А эстафета содержит очень много элементов спасательной службы. У нас своя специфика, мы спасатели, соответственно, эстафета содержит больше спасательных элементов. Пройти веревочный городок, уметь страховаться, уметь преодолевать препятствия – это очень важно.

Уже сегодня подведут итоги состязаний и объявят победителей. В Беларуси 13 военно-патриотических клубов МЧС. В них проходят обучение около полутысячи школьников.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Гродно и Гродненской области

Другие новости рубрики

Все новости
В связи с Радуницей до минских кладбищ запустили дополнительные автобусы
11 мая 2024 08:05

В связи с Радуницей до минских кладбищ запустили дополнительные автобусы

Беларусь присоединилась к ядерным учениям России на втором этапе
11 мая 2024 07:46

Беларусь присоединилась к ядерным учениям России на втором этапе

Алексей Дзермант поздравил с Днем Великой Победы: Дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом
10 мая 2024 21:38

Алексей Дзермант поздравил с Днем Великой Победы: Дух поможет нам и сейчас справиться с сатанизмом

Дзермант: Если бы не эта война, белорусов было бы как минимум в два раза больше
10 мая 2024 21:30

Дзермант: Если бы не эта война, белорусов было бы как минимум в два раза больше

Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо
10 мая 2024 20:28

Бывают ли негативные психологические ожидания от препарата? Выяснили что такое эффект ноцебо

Испытала эффект плацебо на себе. История девушки с болезнью Крона
10 мая 2024 20:19

Испытала эффект плацебо на себе. История девушки с болезнью Крона

Конфликт жизни и смерти. Как вера и психология влияют на процесс лечения
10 мая 2024 20:17

Конфликт жизни и смерти. Как вера и психология влияют на процесс лечения

В каких случаях стоит отказаться от плацебо? Рассказал руководитель центра здоровья
10 мая 2024 20:15

В каких случаях стоит отказаться от плацебо? Рассказал руководитель центра здоровья

В чем разница эффекта плацебо и гомеопатии? Пообщались с врачом-гомеопатом
10 мая 2024 20:13

В чем разница эффекта плацебо и гомеопатии? Пообщались с врачом-гомеопатом

Существуют ли научные доказательства эффекта плацебо? Узнали у эксперта
10 мая 2024 20:11

Существуют ли научные доказательства эффекта плацебо? Узнали у эксперта

Лечил пациентов физраствором. История врача, который обнаружил эффект плацебо
10 мая 2024 20:08

Лечил пациентов физраствором. История врача, который обнаружил эффект плацебо

Как работает эффект плацебо? Узнали у заведующей фармакологической лаборатории
10 мая 2024 20:07

Как работает эффект плацебо? Узнали у заведующей фармакологической лаборатории