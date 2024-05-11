Первая спартакиада военно-патриотических клубов МЧС проходит в Гродно

В Гродно завершается республиканская спартакиада среди военно-патриотических клубов МЧС. Соревнования приурочили к 79-й годовщине Великой Победы и 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мероприятие такого рода реализовали впервые. Среди участников девять команд из всех областей и города Минска. На протяжении нескольких дней ребята соревновались в стрельбе и проходили испытания на выносливость.

Александр Ставров, участник спартакиады: Мы в эту игру играли с классом. Там же, в классе, с учителем просто побегать, пострелять, повеселиться, а тут надо же выиграть.

Андрей Козич, начальник управления идеологической работы МЧС Беларуси:

Пейнтбол – это определенная тактика, ребята понимают, как двигаться, как передвигаться, как уметь пользоваться оружием, хоть и пейнтбольным. А эстафета содержит очень много элементов спасательной службы. У нас своя специфика, мы спасатели, соответственно, эстафета содержит больше спасательных элементов. Пройти веревочный городок, уметь страховаться, уметь преодолевать препятствия – это очень важно.

Уже сегодня подведут итоги состязаний и объявят победителей. В Беларуси 13 военно-патриотических клубов МЧС. В них проходят обучение около полутысячи школьников.