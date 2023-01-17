«Электромобиль производит больше углекислого газа». Почему зелёная энергетика является противоречивой?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, ведущая:
А что с пресловутой зеленой энергетикой? Есть ли перспективы ее развития? Или уже сегодня ключевые игроки об этом забыли?
Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Сам нарратив зеленой энергетики – это был фиговый листочек для прикрытия осуществления глобальных планов по разрушению нормальной немецкой экономики. Вчера была дискуссия о запрете двигателей сжигания. Никто не против электромобилей, но их продавили не рынок, не потребность, а чисто фанатичное идеологическое настроение определенной кучки людей. Сегодня электромобиль, заправляясь на заправке, производит больше углекислого газа, потому что мы заправляемся грязной электроэнергией. И все понимают этот маразм, в который нас загнала эта идеологическая зеленая пропаганда. Я думаю, что направление в сокращении нагрузки на планету правильное, но нельзя делать это фанатично. Мы знаем, что все измы, если они доминируют над логикой, приводят к катаклизмам.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
Почему российский рубль такой высокий? Ответил экс-вице-президент компании «Лукойл»
«В этом плане всё будет нормально». Стоит ли бояться резкого скачка цен на топливо в Беларуси?
Ограничения в поставках газа – преимущество для России или Запада? Рассказал экс-вице-президент компании «Лукойл»