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«Электромобиль производит больше углекислого газа». Почему зелёная энергетика является противоречивой?

17 января 2023 14:11
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Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:
А что с пресловутой зеленой энергетикой? Есть ли перспективы ее развития? Или уже сегодня ключевые игроки об этом забыли?

«Электромобиль производит больше углекислого газа». Почему зелёная энергетика является противоречивой?-1

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (2017-2021):
Сам нарратив зеленой энергетики – это был фиговый листочек для прикрытия осуществления глобальных планов по разрушению нормальной немецкой экономики. Вчера была дискуссия о запрете двигателей сжигания. Никто не против электромобилей, но их продавили не рынок, не потребность, а чисто фанатичное идеологическое настроение определенной кучки людей. Сегодня электромобиль, заправляясь на заправке, производит больше углекислого газа, потому что мы заправляемся грязной электроэнергией. И все понимают этот маразм, в который нас загнала эта идеологическая зеленая пропаганда. Я думаю, что направление в сокращении нагрузки на планету правильное, но нельзя делать это фанатично. Мы знаем, что все измы, если они доминируют над логикой, приводят к катаклизмам.

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# Государственная политика в области энергетики # общество # Надежда Сасс # Вальдемар Гердт # Фотофакт

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