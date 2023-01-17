«Электромобиль производит больше углекислого газа». Почему зелёная энергетика является противоречивой?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, ведущая:

А что с пресловутой зеленой энергетикой? Есть ли перспективы ее развития? Или уже сегодня ключевые игроки об этом забыли?