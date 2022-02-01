Электробусы, студенты и наука. Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, о чём говорили с Президентом
Новости Беларуси. Взаимодействие Минска и Санкт-Петербурга обсуждалось сегодня, 1 февраля, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Беларусь готова работать с Санкт-Петербургом в области электротранспорта. Планируется, что в течение двух лет мы отправим на экспорт почти сотню троллейбусов «Белкоммунмаш». Есть предложение и по поставкам трамваев, вагонов для метро. Рассчитываем на дальнейший экспорт коммунальной техники, продовольственных товаров, лифтов.
После встречи с нашим Президентом Александр Беглов дал небольшое интервью. Общение с журналистами прошло в зале торжественных церемоний. Кстати, во Дворце Независимости губернатор Санкт-Петербурга впервые. Российский гость признался, что впечатлен архитектурным комплексом. Но более подробно, конечно, говорили об экономике.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (Россия):
Что касается экономического развития, оно очень динамично развивается. И что касается пассажирского общественного транспорта, уже 400 машин МАЗа работают в Санкт-Петербурге. Мы уже закупили порядка 150 троллейбусов. Сейчас разговор шел об электробусах. Мы строим новый парк электробусов, поэтому сейчас ведутся переговоры по поводу возможности закупки электробусов с белорусских предприятий. Безусловно, конечно, вопросы связаны с обучением, это взаимодействие между нашими вузами. 2 400 студентов учатся в петербургских вузах, 350 студентов – это среднее профессиональное образование. Это тоже хорошо. Мы говорили, что будем увеличивать количество обучающихся в нашем городе. Ну и, конечно, особое внимание уделил научному нашему взаимодействию. Это касается как академических, так и прикладных наук. То есть, подчеркну, Президенту, нужно уметь получать новые знания, и использовать их уже на благо двух наших народов.
Александр Беглов рассказал, что его впечатлило недавнее Послание нашего Президента. Особенно оценил российский губернатор подход белорусского лидера к развитию страны.