Электробусы, студенты и наука. Губернатор Санкт-Петербурга рассказал, о чём говорили с Президентом

Новости Беларуси. Взаимодействие Минска и Санкт-Петербурга обсуждалось сегодня, 1 февраля, во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с российской делегацией во главе с губернатором, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Экономическое взаимодействие Беларуси и Питера восстанавливается, притом неплохими темпами» – читайте здесь.

Беларусь готова работать с Санкт-Петербургом в области электротранспорта. Планируется, что в течение двух лет мы отправим на экспорт почти сотню троллейбусов «Белкоммунмаш». Есть предложение и по поставкам трамваев, вагонов для метро. Рассчитываем на дальнейший экспорт коммунальной техники, продовольственных товаров, лифтов.