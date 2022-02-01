Оказались в падающем лифте или пытаетесь спасти утопающего? В интерактивном центре показали, как правильно себя вести
Новости Беларуси. 15 интерактивных блоков – это инновационный центр безопасности МЧС в Борисове. Здесь наглядно можно понять, как действовать в различных экстремальных ситуациях – будь то гроза или встреча с семейством пчел, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В каждой комнате смоделированы различные ситуации. На таких примерах дети легко научатся, как защитить себя в случае пожара. Да и не только.
Ольга Тур, инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Борисовского горрайотдела по ЧС:
Дергайте. Выдергиваем чеку, можно положить ее, и тушим то, что горит. Направляем на сам очаг возгорания. Нажимайте на рычаг и направляйте на сам очаг возгорания. Потушили мусор, теперь переходим к сковороде и тушим то, что горит. Самое безопасное расстояние работы с огнетушителем – это метр. Таким образом мы потушили очаг возгорания. У нас в руках порошковый огнетушитель. Самые распространенные – это углекислотные и порошковые. Углекислотный будет конусообразный металлический. Им нельзя пользоваться голыми руками. Нужно обезопасить – надеть перчатки либо взять тряпку.
Мы попали в комнату дополнительной реальности. В комнате мы собрали 11 ошибок. На самом деле они все на виду. Вы можете на планшете посмотреть, что может произойти. Трещина в дымоходе приводит к пожару. Если мы наведем на сигарету, вот к чему она может привести.
Можно пройти на кухню. У нас здесь пища на плите. Следующая ошибка – плохо закрыт кран.
– А из-за чего произошло это возгорание?
– Была оставлена пища без присмотра.
Кружка на краю. Падает горячий чай, и ребенок обжигается. Тоже напоминание взрослым и детям.
Как вести себя в падающем лифте или при встрече с незнакомцем, не завязнуть на болоте или помочь утопающему на льду? Даже взрослые посетители с готовностью повторяют одну и ту же ошибку. Благо, льдина картонная и под ногами не настоящий водоем.
Ольга Тур:
Мы можем подползти к утопающему, но это вытянутая рука плюс предмет, которым мы будем спасать. Прямо с берега мы должны лечь, распределить нагрузку по льду. Ни коленками, ни локтями мы не должны упираться на лед. Мы должны прямо распластаться и пробовать подать ему ту вещь, которой будем спасать. Двумя руками.
– На болоте похожая тактика поведения.
– Да. Он захватывает. Тяните к себе. Тащите его. Ну вот, вы спасли тонущего человека.
На манекенах можно потренироваться и оказывать первую помощь пострадавшим. Ну а для детей самым ярким впечатлением становится посещение задымленного лабиринта.
Харитон Пугач, посетитель центра безопасности Борисовского горрайотдела по ЧС:
Эти знания будут определенно полезными, потому что в реальной ситуации это, конечно же, не так весело. Это, скорее всего, поможет спасти мою жизнь. Когда ты попробовал, ощутил, хоть и косвенно, на себе, это все равно поможет в экстренной ситуации.
И юные посетители правы: лучше, чтобы пережитые здесь эмоции так и остались лишь в реальности виртуальной. В 2021 году в Борисовском районе сотрудники МЧС спасли 25 человек, из них 9 только на пожарах. И это высшая награда для представителей одной из самых опасных профессий. О своих подвигах они скромно молчат. Ведь тут привыкли работать в экстремальных условиях и спасать других, рискуя собой.
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