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Можно ли вылечить хроническую бессонницу? Узнали у врача

01 февраля 2022 11:59
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Каждый человек нуждается во сне точно также, как в пище или воде. Это залог здоровья, при котором вырабатывается важнейший ряд гормонов, а вот нарушение сна приводит к эндокринным расстройствам, нервным заболеваниям и нарушениям сердечно-сосудистой системы.

Можно ли вылечить хроническую бессонницу? Узнали у врача-1

Екатерина Щерба, врач-невролог медицинского центра «Нордин»:
Сон – это нормальное физиологическое состояние организма, которое следует за фазой бодрствования и характеризуется ограничением двигательной активности. Длительность нормального ночного сна здорового человека в среднем составляет 7-8 часов, варианты нормы – от 4 до 12 часов.

Можно ли вылечить хроническую бессонницу? Узнали у врача-4

Согласно статистике от бессонницы чаще страдают женщины, чем мужчины. А у беременных и вовсе этот недуг встречается в 75 % случаев. Потребность во сне очень индивидуальна и во многом зависит от генетических факторов. К примеру, в возрасте от 60 лет сон имеет ряд физиологических особенностей и составляет в среднем 6,5 часов, он более фрагментарный и имеет ночные пробуждения свыше одного часа.

Екатерина Щерба:
Инсомния (бессонница) – это клинический синдром, для которого характерно нарушение сна в виде трудностей засыпания, частых ночных пробуждений, неудовлетворенностью собственным сном и ранние утренние подъемы. При этом бессонницей считается то состояние, когда пациент имеет достаточно времени для сна и хорошие условия, но при этом у него отмечается затруднение сна. Также в период бодрствования у пациентов отмечаются следующие клинические проявления, когда у них есть бессонница: снижение памяти, внимания, головные боли, повышенная раздражительность, чрезмерная утренняя или дневная сонливость, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

Можно ли вылечить хроническую бессонницу? Узнали у врача-7

Бессонница бывает острая, когда проблема сна не превышает трех месяцев, в обратном случае ее относят к хронической. Для диагностики заболевания важное значение имеет ведение дневника нарушения сна, а также подробный анамнез: что могло послужить поводом для формирования расстройства.

Можно ли вылечить хроническую бессонницу? Узнали у врача-10

Екатерина Щерба:
Причины, которые могут приводить к формированию бессонницы, или инсомнии,   это психологические нарушения или психические нарушения. Например, тревога, депрессия, панические расстройства, шизофрения, острая реакция на стресс. При необходимости пациентам могут быть рекомендованы дополнительные методы исследования. К примеру, полисомнография либо консультация смежных специалистов – пульмонолога, кардиолога, психотерапевта. Специалист, который более подробно занимается патологиями проблем сна, называется сомнологом. Для лечения бессонницы важное значение отводится той причине, которая приводит к проблеме нарушения сна. Большое значение, чтобы нормализовать сон, улучшить функцию сна, отводится гигиене сна.

# Реклама # общество # Екатерина Щерба # Фотофакт

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