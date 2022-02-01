Можно ли вылечить хроническую бессонницу? Узнали у врача

Каждый человек нуждается во сне точно также, как в пище или воде. Это залог здоровья, при котором вырабатывается важнейший ряд гормонов, а вот нарушение сна приводит к эндокринным расстройствам, нервным заболеваниям и нарушениям сердечно-сосудистой системы.

Согласно статистике от бессонницы чаще страдают женщины, чем мужчины. А у беременных и вовсе этот недуг встречается в 75 % случаев. Потребность во сне очень индивидуальна и во многом зависит от генетических факторов. К примеру, в возрасте от 60 лет сон имеет ряд физиологических особенностей и составляет в среднем 6,5 часов, он более фрагментарный и имеет ночные пробуждения свыше одного часа.

Екатерина Щерба:

Инсомния (бессонница) – это клинический синдром, для которого характерно нарушение сна в виде трудностей засыпания, частых ночных пробуждений, неудовлетворенностью собственным сном и ранние утренние подъемы. При этом бессонницей считается то состояние, когда пациент имеет достаточно времени для сна и хорошие условия, но при этом у него отмечается затруднение сна. Также в период бодрствования у пациентов отмечаются следующие клинические проявления, когда у них есть бессонница: снижение памяти, внимания, головные боли, повышенная раздражительность, чрезмерная утренняя или дневная сонливость, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.