«Экземпляры договоров подписываются при сотрудниках ГАИ». Как правильно продать и купить автомобиль

Пока кто-то меняет летнюю резину на зимнюю, некоторые автолюбители всерьез задумываются над тем, чтобы и вовсе сменить машину. Но прежде чем отправляться на поиски нового автомобиля мечты, следует помнить, продажа иномарки – тоже целая наука. В этом непростом деле как никогда важно соблюсти все требования законодательства.

Договор дороже денег. При купле-продаже автомобиля продавец и покупатель должны официально зарегистрировать сделку. Заключить типовой письменный договор в трех экземплярах. Александр Костюкевич, юрист:

В дальнейшем, когда сверка номеров пройдена, мы уже документы совместно подаем: и покупатель, и продавец. Экземпляры договоров подписываются непосредственно при сотрудниках ГАИ, они проверяют ваши паспортные данные и уже в последующем вам предоставят технический паспорт на транспортное средство. Мы можем оставить старые номера, можем заказать новые. Оплатить можно посредством ЕРИП. Все это можно сделать за один день. Обращаемся в ГАИ по месту жительства покупателя.

Продано! Но это не точно. Для того, чтобы сделка вступила в законную силу, до или во время подписания договора бывший собственник авто обязан снять свое транспортное средство с регистрационного учета в ГАИ. Александр Костюкевич:

Если продавец продает машину, которая уже снята с учета, немного упрощается процедура. Раньше до 2019 года продавец имел право снять машину с учета только по месту регистрации, по месту жительства. На сегодняшний момент это правило отменено и продавец может снять машину в любом отделении ГАИ Республики Беларусь.

И еще одна важная деталь: стоимость иномарки должна быть четко прописана в договоре, при этом допускается указание ее эквивалента в иностранной валюте или в условных денежных единицах. Тогда как сама оплата производится исключительно в белорусских рублях. Александр Костюкевич:

В данном случае если у нас есть покупатель и продавец, это намного увеличивает наши шансы, что мы все-таки купим нормальный автомобиль, который ни в каких криминальных схемах не задействован. Потому что если мы покупаем автомобиль и используем в счет-справке – это документ, бланк строгой отчетности, но их могут выписывать только индивидуальные предприниматели, юридические лица, которые занимаются профессиональным видом деятельности, комиссионной торговлей – только такие организации могут счет-справки оформлять.