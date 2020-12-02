В Могилёвской области стартовала масштабная проверка органов управления территориальной обороны

Новости Беларуси. От глобальных вызовов и угроз к вопросам национальной безопасности. В Вооруженных Силах страны начался новый учебный год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилевской области он стартовал с комплексной проверки войск территориальной обороны. Одна из ключевых задач – оценить готовность местной вертикали власти к формированию органов управления и воинских частей, а также последующего выполнения ими учебно-боевых задач. Военнослужащим, призванным из запаса, предстоит отработать вопросы охраны стратегических объектов, несения службы на блокпостах, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, обеспечения режима военного положения.

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

В соответствии с директивой начальника Генерального штаба с 10 часов сегодня приступили к формированию трех штабов районов территориальной обороны и трех отдельных стрелковых батальонов территориальных войск. В таком масштабе проверка не проводилась с момента образования территориальных войск. Привлечение такого большого количества проверяемых органов управления и территориальных войск позволит нам максимально объективно оценить готовность и способность местных органов власти Могилевской области сформировать территориальные войска и подготовить их к решению задач по предназначению.