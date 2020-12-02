Витебской Ратуше – 245 лет. Как менялось сооружение и в каком фильме его можно увидеть чаще всего?

Новости Беларуси. Одному из символов древнего Витебска – городской Ратуше – исполнилось 245 лет. Это было первое здание в городе на берегах Западной Двины, которое символизировало Магдебургское право, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сооружение появилось еще в конце XVI века, однако не раз сгорало дотла. И только в 1775 году было решено возвести Ратушу из кирпича. С этого времени и пошел отсчет даты ее рождения.

Сегодня Ратуша – это областной краеведческий музей. Здесь открыты четыре зала с постоянными экспозициями – от глубокой древности до современных лет. Большое внимание уделено самым трагическим страницам истории – Великой Отечественной войне. Привлекает Ратуша и своим необычным архитектурным решением.

Валерий Шишанов, заместитель директора по науке Витебского областного краеведческого музея:

Первоначально Ратуша была построена как двухэтажная. В стиле барокко. Конечно, за последующие годы она неоднократно перестраивалась – стиль несколько менялся. Башня Ратуши соответствует этому стилю и является украшением нашего города. Совсем недавно Ратуша было его доминантой, поскольку многие храмы, которые сейчас восстановлены, были разрушены. И только в последние годы, буквально в последние десятилетия были восстановлены и Воскресенская церковь, и Успенский собор, которые уже постепенно закрывают Ратушу, но это нас только радует, потому что восстанавливается архитектурный облик нашего города, он вновь становится таким же прекрасным, как на старых фотографиях, на старых открытках.