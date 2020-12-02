БГТУ отмечает 90-летие. Коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко
Новости Беларуси. Один из старейших белорусских вузов – технологический университет – отмечает 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коллектив учреждения поздравил Президент Александр Лукашенко, отметив, что благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников вуза созданы передовые научно-исследовательские школы.
Сегодня БГТУ – это современный образовательный и научный центр, который вносит существенный вклад в национальную систему формирования интеллектуальной и управленческой элиты.
Университет, созданный в 1930 году, готовит квалифицированные кадры для нужд ключевых высокотехнологичных отраслей национальной и мировой экономики. За всю историю развития здесь подготовлено более 100 тысяч специалистов.