БГТУ отмечает 90-летие. Коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Один из старейших белорусских вузов – технологический университет – отмечает 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Коллектив учреждения поздравил Президент Александр Лукашенко, отметив, что благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников вуза созданы передовые научно-исследовательские школы.

Сегодня БГТУ – это современный образовательный и научный центр, который вносит существенный вклад в национальную систему формирования интеллектуальной и управленческой элиты.