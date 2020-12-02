Прямой эфир

БГТУ отмечает 90-летие. Коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко

02 декабря 2020 08:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один из старейших белорусских вузов – технологический университет – отмечает 90-летие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллектив учреждения поздравил Президент Александр Лукашенко, отметив, что благодаря труду нескольких поколений сотрудников и выпускников вуза созданы передовые научно-исследовательские школы.

БГТУ отмечает 90-летие. Коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко-1

Сегодня БГТУ – это современный образовательный и научный центр, который вносит существенный вклад в национальную систему формирования интеллектуальной и управленческой элиты.

БГТУ отмечает 90-летие. Коллектив вуза поздравил Александр Лукашенко-4

Университет, созданный в 1930 году, готовит квалифицированные кадры для нужд ключевых высокотехнологичных отраслей национальной и мировой экономики. За всю историю развития здесь подготовлено более 100 тысяч специалистов.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёвской области стартовала масштабная проверка органов управления территориальной обороны
02 декабря 2020 08:12

В Могилёвской области стартовала масштабная проверка органов управления территориальной обороны

Витебской Ратуше – 245 лет. Как менялось сооружение и в каком фильме его можно увидеть чаще всего?
02 декабря 2020 07:26

Витебской Ратуше – 245 лет. Как менялось сооружение и в каком фильме его можно увидеть чаще всего?

«Марафон имеет глубокий смысл». В Могилёвской области стартовала благотворительная акция «Согреем детские сердца»
02 декабря 2020 06:49

«Марафон имеет глубокий смысл». В Могилёвской области стартовала благотворительная акция «Согреем детские сердца»