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Дзермант про депутатов Беларуси: человек не может представлять власть, если он стяжатель

21 марта 2024 19:21
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим встречу Александра Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва. В гостях политолог Алексей Дзермант.

Дзермант про депутатов Беларуси: человек не может представлять власть, если он стяжатель-1



Алексей Дзермант, политолог:
Сейчас будет проверка, кто останется с народом. И Президент выдал этот мандат доверия. Сказал об этом. Потому что из этих людей будет формироваться будущее поколение руководителей. Это очень важно. Но моя философия такая: я, конечно, с точки зрения депутатов человек безответственный. Но! Который имеет определенные принципы. И мне тоже люди об этом говорят на встречах, диалоговых площадках, чтобы я эти принципы отстаивал. Человек не может представлять власть, если он стяжатель, если он не слышит и не знает проблемы народа, если он высокомерно относится к простым людям, если он не слышит проблемы простых людей, если он не знает эти проблемы. Депутат имеет возможности, это мне они говорят. Депутат имеет уже эти возможности. Вот что он должен делать! По сути, это возвращение советской депутатской системы. С каждого можно спросить, а если что – отозвать.

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# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Григорий Азарёнок

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