Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов

Экспорт медицинских услуг по итогам 2023 года составил более 40 миллионов долларов. Такую цифру озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на открытии Международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На одной площадке – более 160 экспонентов из восьми стран: новейшее оборудование, инструменты и лекарственные препараты – все, что направлено на улучшение качества оказания медпомощи. Большую часть инновационных разработок наши специалисты уже используют в своей практике: например, умную операционную «Сириус», которую презентует на выставке резидент ПВТ. Еще один значимый блок экспозиции – продукты, направленные на подготовку медиков. Белорусские квалификации в этой сфере широко востребованы за границей: только за прошлый год цифра экспорта образовательных услуг составила более 30 миллионов долларов.

Дмитрий Санковец, врач – анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:

Залог того, что наша продукция образовательная пользуется популярностью, заключается в том, что это не просто теоретические навыки. Это комплекс мероприятий, который основан не только на теоретической подготовке. Мы работаем с манекенами. И потом эти знания, которые получили в теории и отработали на манекенах, переносим в реальную жизнь с реальными пациентами. И уже тренируем те навыки, которые получены нами с реальными пациентами.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Все наши ноу-хау касаются в первую очередь практики каждого дня. Меня очень обрадовало то, что наша реанимационная кровать обладает всем тем функционалом, который необходим для ежедневного мониторинга и облегчения труда, в том числе и взвешивания. В этой части хочу сказать, что те задачи, которые ставятся нашими практикующими врачами должны Министерством здравоохранения анализироваться, объединяться и превращаться в результат.