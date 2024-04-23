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Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов

23 апреля 2024 11:23
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Экспорт медицинских услуг по итогам 2023 года составил более 40 миллионов долларов. Такую цифру озвучил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на открытии Международного медицинского форума «Здравоохранение Беларуси – 2024», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов-1

На одной площадке – более 160 экспонентов из восьми стран: новейшее оборудование, инструменты и лекарственные препараты – все, что направлено на улучшение качества оказания медпомощи. Большую часть инновационных разработок наши специалисты уже используют в своей практике: например, умную операционную «Сириус», которую презентует на выставке резидент ПВТ. Еще один значимый блок экспозиции – продукты, направленные на подготовку медиков. Белорусские квалификации в этой сфере широко востребованы за границей: только за прошлый год цифра экспорта образовательных услуг составила более 30 миллионов долларов.

Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов-4

Дмитрий Санковец, врач – анестезиолог-реаниматолог РНПЦ «Мать и дитя»:
Залог того, что наша продукция образовательная пользуется популярностью, заключается в том, что это не просто теоретические навыки. Это комплекс мероприятий, который основан не только на теоретической подготовке. Мы работаем с манекенами. И потом эти знания, которые получили в теории и отработали на манекенах, переносим в реальную жизнь с реальными пациентами. И уже тренируем те навыки, которые получены нами с реальными пациентами.

Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов-7

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Все наши ноу-хау касаются в первую очередь практики каждого дня. Меня очень обрадовало то, что наша реанимационная кровать обладает всем тем функционалом, который необходим для ежедневного мониторинга и облегчения труда, в том числе и взвешивания. В этой части хочу сказать, что те задачи, которые ставятся нашими практикующими врачами должны Министерством здравоохранения анализироваться, объединяться и превращаться в результат.

Экспорт медуслуг Беларуси в 2023 году составил более 40 млн долларов-10

В деловой программе форума запланированы порядка 30 тематических конференций и семинаров, где ведущие белорусские специалисты смогут обменяться мнениями и опытом с коллегами из других стран. Так, например, круглый стол о применении радиофармпрепаратов в диагностике и терапии проведут специалисты госкорпорации «Росатом».

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Игорь Петришенко # Александр Ходжаев

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