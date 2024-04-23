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Выплаты ветеранам ко Дню Победы увеличат в 2 раза

23 апреля 2024 10:52
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В преддверии Дня Победы, ветераны и участники Великой Отечественной войны, а также люди, пострадавшие от ее последствий, получат материальную помощь. Такой знак внимания и благодарности со стороны государства давно стал традиционным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выплаты ветеранам ко Дню Победы увеличат в 2 раза-1

Но в честь юбилейной даты 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков размер выплат в этом году существенно увеличат (почти в два раза). Денежный подарок к празднику получат около 8,5 тысячи человек. Выплачивать матпомощь начнут уже с 25 апреля. Ее размер варьируется от 1 до 4 тысяч рублей. Самые большие суммы на своих счетах увидят инвалиды и участники Великой Отечественной. По 2 тысячи рублей получат обладатели орденов и медалей СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу. Финансовая поддержка в таком же размере предусмотрена блокадникам и тем, кто строил военные объекты. По 1 тысяче выплатят семьям военнослужащих, партизан, подпольщиков, а также бывшим узникам концлагерей и гетто.

Выплаты ветеранам ко Дню Победы увеличат в 2 раза-4

Марина Артеменко, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Учитывая такой юбилей и знаменательный год, в этом году выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличены в два раза. На эти цели будет направлено 10,5 миллиона рублей. Все выплаты будут сопровождаться торжественными чествованиями ветеранов, поздравлениями, которые пройдут по всей стране с широким участием общественных объединений, молодежи, детей, учащихся.

С каждым годом свидетелей тех страшных событий становится все меньше. В Беларуси осталось всего 1 100 ветеранов Великой Отечественной. Многие из них уже отметили вековой юбилей.

# Государственная социальная политика # общество

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