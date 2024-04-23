В Совете Республики прошло совещание по вопросам рекламы

Внешний облик столицы – это лицо всей страны, поэтому мы должны сделать все, чтобы Минск выглядел современно, эстетично и благоустроенно. Об этом заявила председатель Совета Республики, уполномоченный представитель главы государства в Минске Наталья Кочанова на совещании о наружной рекламе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе работают больше 20 крупных сетевых операторов, которые размещают информацию на щитовых рекламных конструкциях. Немало рекламы и в подземных переходах, на фасадах зданий, общественном транспорте. Участники совещания уделили особое внимание ее содержанию. Так, стоит задача до 1 Мая полностью навести порядок с наружной рекламой в Минске. Вопрос на постоянном контроле. Систематически проводятся мониторинги. Также специалисты контролируют принятие мер по устранению и недопущению нарушений, выявленных в ходе проверок.

Татьяна Калитина, председатель Постоянной комиссии Совета по управлению и распоряжению коммунальной собственностью и рекламе Мингорисполкома:

Выявляются нарушения, которые касаются как технического состояния щитовых рекламных конструкций, так и качества и актуальности сюжетов наружной рекламы. Этому уделяется внимание, это все контролируется. Здесь при установлении нарушений выносится в установленном в законодательстве порядке предписание, контролируется для устранения.