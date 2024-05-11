Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра

Экономическая безопасность страны – гарантия независимости государства и развития общества. Президентом поставлена задача по обеспечению динамичного, сбалансированного укрепления экономики, модернизации производства, наращиванию экспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша продукция пользуется спросом на зарубежном рынке. И несмотря на внешнее давление, предприятия смогли адаптироваться к новым условиям. В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект».

К слову, об экспортном потенциале продукции. До санкций основным рынком сбыта пиломатериалов из Беларуси были страны Евросоюза. Туда поставлялось более 56 % продукции лесного комплекса, которую в 2021 году включили в санкционный список. Переориентация не заставила себя ждать, а вместе с ней и результат. Экспорт белорусских пиломатериалов за 2023 год достиг рекордных показателей. На продажу за рубеж ушел без малого миллион кубометров.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Мы в прошлом году реализовали полтора миллиона кубометров пиломатериала и без пару тысяч миллион на экспорт. Это в основном дружественные страны. Если сравнить с 2022 годом, это больше на 250 тысяч кубометров. Что это дает отрасли и государству? Отрасли – это люди работают в цехах. А государству налоги платятся. Отрасль динамично развивается. Мы видим, куда идти, и знаем, как идти.