Прямой эфир

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра

11 мая 2024 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Экономическая безопасность страны – гарантия независимости государства и развития общества. Президентом поставлена задача по обеспечению динамичного, сбалансированного укрепления экономики, модернизации производства, наращиванию экспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша продукция пользуется спросом на зарубежном рынке. И несмотря на внешнее давление, предприятия смогли адаптироваться к новым условиям.

В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект».

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра-1

К слову, об экспортном потенциале продукции. До санкций основным рынком сбыта пиломатериалов из Беларуси были страны Евросоюза. Туда поставлялось более 56 % продукции лесного комплекса, которую в 2021 году включили в санкционный список. Переориентация не заставила себя ждать, а вместе с ней и результат. Экспорт белорусских пиломатериалов за 2023 год достиг рекордных показателей. На продажу за рубеж ушел без малого миллион кубометров.

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра-4

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Мы в прошлом году реализовали полтора миллиона кубометров пиломатериала и без пару тысяч миллион на экспорт. Это в основном дружественные страны. Если сравнить с 2022 годом, это больше на 250 тысяч кубометров. Что это дает отрасли и государству? Отрасли – это люди работают в цехах. А государству налоги платятся. Отрасль динамично развивается. Мы видим, куда идти, и знаем, как идти.

Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра-7

Если до ограничений на экспорт ежемесячно уходило 60 тысяч кубометров пиломатериалов, сегодня речь идет о 77 тысячах. Это исторический максимум. Высокий спрос на нашу продукцию в Китае, Азербайджане и странах средней Азии. Да и Европа по-прежнему нуждается в белорусских пиломатериалах.

# Экспорт # общество # Алина Мычко # Александр Кулик

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю
11 мая 2024 16:25

В Москве +6 и дождь, теплее всего в Афинах. Погода в Европе на неделю

Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!
11 мая 2024 16:24

Впереди только плюсы – в Беларусь приходит долгожданное тепло!

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»
11 мая 2024 14:58

Украину поделят за долги – есть ли шанс сохранить страну? Смотрите в «САСС уполномочен заявить»

Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214
11 мая 2024 13:44

Более тысячи новобранцев принесли присягу в войсковой части 3214

ГАИ усиливает контроль на дорогах
11 мая 2024 13:43

ГАИ усиливает контроль на дорогах

На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком
11 мая 2024 13:12

На какие летние фестивали в Беларуси обратить внимание? Пообщались с музыкальным критиком

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов
11 мая 2024 12:42

Что такое реабилитация творчеством? Посетили Республиканский центр для детей-инвалидов

Белорус всегда хотел попасть на телевидение – его мечту исполнили в «Новом утре» на РТР-Беларусь
11 мая 2024 12:40

Белорус всегда хотел попасть на телевидение – его мечту исполнили в «Новом утре» на РТР-Беларусь

Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации
11 мая 2024 12:20

Выбрать специальность и будущее место учёбы – в Беларуси разработали приложение для профориентации

Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске
11 мая 2024 11:55

Память белорусов, принимавших участие в Русско-японской войне, увековечили в Минске

«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске
11 мая 2024 11:20

«Нет ничего важнее человеческой жизни». Акция «Запусти сердце» прошла в Минске

«Элемент стратегического сдерживания». Беларусь не планирует использовать ядерное оружие – военный эксперт
11 мая 2024 10:52

«Элемент стратегического сдерживания». Беларусь не планирует использовать ядерное оружие – военный эксперт