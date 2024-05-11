В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект»
Экономическая безопасность страны – гарантия независимости государства и развития общества. Президентом поставлена задача по обеспечению динамичного, сбалансированного укрепления экономики, модернизации производства, наращиванию экспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша продукция пользуется спросом на зарубежном рынке. И несмотря на внешнее давление, предприятия смогли адаптироваться к новым условиям. Важнейшим приоритетом в развитии отрасли является импортозамещение.
Один из его инструментов – программа «Один район – один проект», которая дает возможность реализации инвестиционных проектов в различных регионах Беларуси. Александр Лукашенко предупреждал: это станет экзаменом на своего рода профпригодность всех руководителей местной вертикали. Приток инвестиций в регионы должен не только вдохнуть новую жизнь в райцентры и остановить трудовую миграцию, но и способствовать целям импортозамещения. 34 проекта уже реализовано, однако список остается обширным. Инвесторам наиболее интересны идеи, связанные с сельским хозяйством, металлургией и деревообработкой. 11 мая в рамках инициативы «Один район – один проект» новое производство по выпуску обрезных пиломатериалов открыли в Копыле.
Алина Мычко расскажет о перспективах проекта.
Алина Мычко, корреспондент:
Вот это производство и есть новая линия лесопиления. Круглые необработанные бревна здесь превращаются в готовые материалы из древесины. Процесс, кстати, безотходный.
Такое производство открывает массу новых возможностей для региона. В первую очередь экономических. Теперь здесь будет на 22 рабочих места больше. При двухсменном режиме работы линия лесопиления сможет ежегодно перерабатывать порядка 48 тысяч кубометров древесины. Часть этого объема будут продавать за рубеж – покупатели уже есть.
Сергей Миколаевский, директор Копыльского опытного лесхоза:
Экспортные контракты имеются, так как, помимо этой линии, у нас есть основной цех в агрогородке Лесное, где мы и раньше занимались лесопилением. И отгружали, соответственно, данную продукцию на экспорт. Проектом начали заниматься в прошлом году, с февраля. Это дает предприятию получить дополнительную выручку, соответственно, дополнительные рабочие места.
Лукашенко – промышленникам: «Мы должны выйти примерно на японский уровень качества».
Повышением качества нужно заниматься постоянно. Как и вопросом импортозамещения. Ведь о важности технологического суверенитета сегодня спорить не приходится. Чем выше будет уровень локализации продукции, тем увереннее мы будем стоять на ногах. Инициатива «Один район – один проект» остается одним из важнейших инструментов импортозамещения.
Алина Мычко:
На сегодня в списке 190 проектов стоимостью 8 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 9,5 тысячи рабочих мест. К слову, в 2024 году существенно вырос объем инвестиций таких проектов.
Сумма составила порядка полутора миллиардов рублей. А это на 500 миллионов больше, чем в 2023-м. Силы и средства, затраченные на воплощение бизнес-идей, себя оправдывают: уже создано более двух тысяч рабочих мест. До конца текущего года обещают завершить около полусотни новых проектов.
Экспорт белорусских пиломатериалов в 2023-м году достиг рекордных показателей – комментарий министра.