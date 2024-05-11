В 2024-м планируют завершить около 50 программ в рамках инициативы «Один район – один проект»

Экономическая безопасность страны – гарантия независимости государства и развития общества. Президентом поставлена задача по обеспечению динамичного, сбалансированного укрепления экономики, модернизации производства, наращиванию экспорта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша продукция пользуется спросом на зарубежном рынке. И несмотря на внешнее давление, предприятия смогли адаптироваться к новым условиям. Важнейшим приоритетом в развитии отрасли является импортозамещение.

Один из его инструментов – программа «Один район – один проект», которая дает возможность реализации инвестиционных проектов в различных регионах Беларуси. Александр Лукашенко предупреждал: это станет экзаменом на своего рода профпригодность всех руководителей местной вертикали. Приток инвестиций в регионы должен не только вдохнуть новую жизнь в райцентры и остановить трудовую миграцию, но и способствовать целям импортозамещения. 34 проекта уже реализовано, однако список остается обширным. Инвесторам наиболее интересны идеи, связанные с сельским хозяйством, металлургией и деревообработкой. 11 мая в рамках инициативы «Один район – один проект» новое производство по выпуску обрезных пиломатериалов открыли в Копыле.