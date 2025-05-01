Эксперты продолжают цитировать выступление Лукашенко в Волгограде

Город-герой принимал масштабный союзный форум по сохранению исторической памяти. Участниками большой и авторитетной дискуссионной площадки стали ученые, парламентарии и общественные деятели. А речь нашего Президента об исторической памяти, безусловно, задала тон всему форуму.

В центре внимания всего мира встреча Александр Лукашенко и Владимир Путина, которая состоялась в Волгограде в дни проведения международного форума Союзного государства с говорящим названием «Великое наследие – общее будущее», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Романов, заместитель председателя Постоянной комисси Палаты представителей Национального собрания Беларуси: То отношение к Великой Победе, которое есть в нашей стране, у нашего народа, в полной мере соответствует принципу уважения к Великой Победе, к ее создателям, фронтовикам – это то, что разделяет, без преувеличения, подавляющее большинство белорусского народа. И поэтому эта идея, идея Великой Победы, уже стала частью нашей национальной идеи, нашей идеологии.

Олег Лушников, председатель Комитета по международным отношениям и дипломатии Общественной палаты стран ЕАЭС, кандидат исторических наук:

Александр Григорьевич действительно очень конструктивно выступил. И, пожалуй, именно в его выступлении лучше всего была отражена вот эта фундаментальность сохранения и передачи исторической памяти от предыдущих поколений, которые знали войну или застали фронтовиков, к нынешним поколениям, которые действительно черпают информацию из интернета больше, чем из реальных архивных источников, и становятся жертвой этих манипуляций.

В его докладе действительно очень фундаментальным прозвучало, что это наша общая Победа, это то, что не надо делить по национальностям, основа нашей цивилизации.

Напомним, именно в Сталинграде произошло одно из самых громких и известных сражений времен Великой Отечественной войны, которое повлияло на коренной перелом Второй мировой войны.