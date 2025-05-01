Масштабный концерт, старт сезона фонтанов и «Забег мира» – как в Беларуси встретили Первомай

В современной и суверенной Беларуси Первомай – всенародно любимый праздник. Он объединяет людей разных профессий и поколений. Установлен был президентским указом, который подписан 26 марта 1998 года и объявлен нерабочим днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех пор ежегодно мы чествуем в этот день наших тружеников. Первомай отмечают ярко, с большим размахом. Проводятся митинги, развлекательные мероприятия, ярмарки, концерты. Ну и, конечно, маевки. Праздничный репортаж Эллы Маркевич.

Ежедневно каждый из нас своим кропотливым трудом создает настоящее, строит будущее и в то же время не забывает о прошлом. Поэтому неспроста в столице майский праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Тысячи белорусов: представители депутатского корпуса, общественных организаций, профсоюзов, руководства города, ветераны и молодежь. К монументу легли цветы в память о тех, кому в 1940-е пришлось проливать кровь на поле брани, чтобы сегодня на этих же полях всходили ростки нового урожая. Это жест благодарности воинам-победителям за мирное небо.

Свое начало праздник берет еще в XIX веке. Тогда рабочих объединила борьба за свои права. Они выступали за сокращения рабочего дня, введение выходных и достойную заработную плату. Сегодня права белорусов отстаивает Федерация профсоюзов. Для трудящихся – гарантии, льготы, комфортные условия труда. Ряды профсоюзов активно пополняет и молодежь. Первомай в столице – к стеле «Минск – город-герой» возложили цветы. Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает. Сегодня основные праздничные гуляния в столице развернулись в парке Победы и объединили свыше 20 тысяч человек.

Великое счастье, что детей приобщают к этому празднику, что можно прийти, доставить им массу удовольствия, посмотреть, как наши профсоюзы делают праздник замечательный для всех людей. В начале торжественного мероприятия министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко зачитала поздравление Президента.

Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Успехи во всех сферах: от промышленности до образования, до сельского хозяйства и медицины. Это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.

Мир. Труд. Май. Лозунг с более чем вековой историей для нас, белорусов, по-прежнему актуален. Первомай – уже добрая традиция, объединяющая представителей разных поколений и профессий.

Я помню себя с тех времен, когда я вышел еще со школы, я всегда ходил на первомайские октябрьские праздники. И вот с тех пор для меня праздник труда имеет очень важное значение. В центре красочных событий и дружная команда телеканала СТВ.