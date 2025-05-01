Масштабный концерт, старт сезона фонтанов и «Забег мира» – как в Беларуси встретили Первомай
В современной и суверенной Беларуси Первомай – всенародно любимый праздник. Он объединяет людей разных профессий и поколений. Установлен был президентским указом, который подписан 26 марта 1998 года и объявлен нерабочим днем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С тех пор ежегодно мы чествуем в этот день наших тружеников.
Первомай отмечают ярко, с большим размахом. Проводятся митинги, развлекательные мероприятия, ярмарки, концерты. Ну и, конечно, маевки.
Праздничный репортаж Эллы Маркевич.
Ежедневно каждый из нас своим кропотливым трудом создает настоящее, строит будущее и в то же время не забывает о прошлом. Поэтому неспроста в столице майский праздник начался у стелы «Минск – город-герой». Тысячи белорусов: представители депутатского корпуса, общественных организаций, профсоюзов, руководства города, ветераны и молодежь. К монументу легли цветы в память о тех, кому в 1940-е пришлось проливать кровь на поле брани, чтобы сегодня на этих же полях всходили ростки нового урожая. Это жест благодарности воинам-победителям за мирное небо.
Свое начало праздник берет еще в XIX веке. Тогда рабочих объединила борьба за свои права. Они выступали за сокращения рабочего дня, введение выходных и достойную заработную плату. Сегодня права белорусов отстаивает Федерация профсоюзов. Для трудящихся – гарантии, льготы, комфортные условия труда. Ряды профсоюзов активно пополняет и молодежь.
Первомай в столице – к стеле «Минск – город-герой» возложили цветы.
Кто хорошо работает – тот хорошо отдыхает. Сегодня основные праздничные гуляния в столице развернулись в парке Победы и объединили свыше 20 тысяч человек.
Великое счастье, что детей приобщают к этому празднику, что можно прийти, доставить им массу удовольствия, посмотреть, как наши профсоюзы делают праздник замечательный для всех людей.
В начале торжественного мероприятия министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко зачитала поздравление Президента.
Наталия Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Успехи во всех сферах: от промышленности до образования, до сельского хозяйства и медицины. Это результат ежедневных усилий и преданности своему делу каждого белоруса.
Мир. Труд. Май.
Лозунг с более чем вековой историей для нас, белорусов, по-прежнему актуален. Первомай – уже добрая традиция, объединяющая представителей разных поколений и профессий.
Я помню себя с тех времен, когда я вышел еще со школы, я всегда ходил на первомайские октябрьские праздники. И вот с тех пор для меня праздник труда имеет очень важное значение.
В центре красочных событий и дружная команда телеканала СТВ.
Ирина Усова, председатель профсоюзного комитета ЗАО «Столичное телевидение»:
Сегодня не только праздник и выходной – это день, когда стоит задуматься о ценности труда, о важности общности коллектива.
В Беларуси труд всегда в почете. 1 Мая – это еще и возможность поблагодарить каждого за честный труд и значимый вклад в развитие нашей страны. В 2025 году от Федерации профсоюзов было присуждено 25 премий, из которых 17 вручены за достижения в трудовой сфере. Впервые была учреждена номинация за значительный вклад в области качества. Качественная продукция – это по сути уже бренд страны. Наградами были отмечены представители различных отраслей, которых объединяет одно – любовь и преданность своему делу.
Подробности в видео.