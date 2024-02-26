Эксперты оценили новый формат проведения электоральной кампании в Беларуси
Безусловно, единый день голосования стал важным этапом укрепления государственности, отмечают эксперты. Эта электоральная кампания стала крупнейшей в истории суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый формат помог не только сэкономить финансы и силы, но и снизить риски вмешательства в выборы извне. Кроме того, благодаря качественной подготовке и масштабной работе по правовому просвещению, значительно повысилась политическая грамотность населения.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Она показала свою эффективность. Показала эффективность Российской Федерации, ее практика, основы были взяты и для проведения у нас единого дня голосования. И самое главное, что мы таким образом сократили и расходную составляющую, и исключили ситуацию, при которой белорусское общество находилось в перманентном избирательном цикле. Потому что раньше в 4 года проводилось три избирательные кампании, сейчас в 5 лет – две. Однозначно, это гораздо эффективнее и спокойнее для наших белорусских граждан.
Георгий Гриц, заведующий кафедрой Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:
Люди должны понимать, что это тяжелый, гигантский труд, основанный на компетенциях. Притом компетенциях, которые сегодня даже трудно предположить, какие они будут завтра. Это постоянная учеба, совершенствование. И тезис Ленина «учиться, еще раз учиться» сегодня как никогда актуален. Поэтому с этой точки зрения эта электоральная кампания очень важна. Фактически она формирует новый управленческий потенциал, качественный.