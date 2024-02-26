Эксперты оценили новый формат проведения электоральной кампании в Беларуси

Безусловно, единый день голосования стал важным этапом укрепления государственности, отмечают эксперты. Эта электоральная кампания стала крупнейшей в истории суверенной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый формат помог не только сэкономить финансы и силы, но и снизить риски вмешательства в выборы извне. Кроме того, благодаря качественной подготовке и масштабной работе по правовому просвещению, значительно повысилась политическая грамотность населения.