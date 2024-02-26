«Герои нашего времени» – награды за гражданское мужество вручили в Витебске

Настоящие герои нашего времени. В Витебске наградили шестерых жителей области, которые проявили смелость, помогли милиции в задержании злоумышленников и раскрытии преступлений. Участниками торжественной встречи с правоохранителями стали не только взрослые, но и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В номинации «За смелость и решительность» милиционеры отметили студента Артема Байрамова. Молодой человек задержал пьяного дебошира, который напал с ножом на семейную пару. «Самыми юными защитниками правопорядка» стали сразу три подростка. 13-летняя Дарья Мороз передала правоохранителям найденный на улице кошелек с крупной суммой денег, а 12-летние Анастасия Трус и Дана Пчеловодова – мобильный телефон, в котором находилась информация о распространении опасного психотропа. «Народный детектив» Александр Данилов также помог милиции выйти на след наркокурьеров.

Алексей Шахович, первый заместитель начальника УВД Витебского облисполкома:

Спектр тех преступлений, по которым преступники установлены благодаря гражданскому населению, начиная от хулиганств, поиска наркотиков, защиты от сексуального насилия несовершеннолетних до задержания вооруженных преступников. Герои нашего времени. Герои, которые не думают, помогают они милиции или нет. Я уверен, что по-другому они не поступили.