«Внутренний туризм в любой стране – это самое интересное». Как развивается эта сфера в Беларуси?

Минск, Гродно, Беловежская пуща, Браславские озера. Многие хоть раз там уже побывали. Завзятого белоруса путешествиями и локациями сложно удивить. Огромное количество людей работает над тем, чтобы в Беларуси всегда было интересно.

Филипп Гулый, председатель правления Республиканского союза туристической индустрии:

Сфера туризма охватывает практически 52 сферы экономики, здесь и логистика, и музеи, и общепит, санатории, гостиницы, транспорт. В силу этого всегда сложно посчитать, какой вклад вносится в наше ВВП. По нашим оценкам, около 80 тысяч трудящихся охватывает эта индустрия. Белорусская туристическая инфраструктура – это в основном регионы.

Александр Меженный, ведущий:

Какие темы поднимаются сейчас? Каких изменений нам ждать?

Филипп Гулый:

Ехать туда, куда и обычно. Все наши замки, агроусадьбы, санатории. Внутренний туризм в любой стране – это самое интересное. Все, что связано с культурно-познавательным туризмом (музеи, замки), это давно понятно и известно, здесь прогресс идет. Но все равно нужна дополнительная инфраструктура сувенирная и многое другое. А это требует серьезного планирования и аналитики.