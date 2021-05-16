На границе с ЕС растут очереди. Выезда ожидают более 1000 фур

Новости Беларуси. Свыше тысячи грузовиков ожидают выезда в страны Европейского союза. По информации Госпогранкомитета, самая напряженная обстановка на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 250 фур стоят в «Каменном Логе», по 150 – в «Привалке» и «Беняконях», еще свыше 130 машин ожидают в «Котловке». Достаточно загружено также польское направление. Перевозчиков просят учитывать информацию.