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На границе с ЕС растут очереди. Выезда ожидают более 1000 фур

16 мая 2021 14:07
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Новости Беларуси. Свыше тысячи грузовиков ожидают выезда в страны Европейского союза. По информации Госпогранкомитета, самая напряженная обстановка на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На границе с ЕС растут очереди. Выезда ожидают более 1000 фур-1

Более 250 фур стоят в «Каменном Логе», по 150 – в «Привалке» и «Беняконях», еще свыше 130 машин ожидают в «Котловке». Достаточно загружено также польское направление. Перевозчиков просят учитывать информацию.

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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