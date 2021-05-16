«Процесс достаточно позитивный». Министр транспорта Беларуси о лоукостах, трансконтинентальных перелётах и поезде «Ласточка»

Новости Беларуси. 15 мая открылся минский Центр управления воздушным движением, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь воплощены новейшие технологии в области управления воздушным движением, лучшие идеи, проекты и достижения. Основными целями строительства были следующие: совершенствование процедур обслуживания воздушного движения, увеличение пропускной способности воздушного пространства Беларуси, повышение качества аэронавигационного обслуживания и уровня безопасности полетов, а также наращивание транзитного потенциала республики. Игорь Позняк, СТВ:

Транспортный коллапс, который предрекали во всем мире из-за пандемии, как-то затронул Беларусь? Как мы сейчас выруливаем из этой ситуации, насколько успешно?

Алексей Авраменко, министр транспорта и коммуникаций Беларуси:

Безусловно, он задел Республику Беларусь. Я думаю, это очевидно всем. Это достаточно серьезная проблема, с которой мы столкнулись в прошлом году. Наверное, каждый житель нашей страны заметил, как существенно сократилось транспортное сообщение, особенно в международном сообщении. У нас фактически с апреля прошлого года прекратилось все железнодорожное сообщение. Игорь Позняк:

Как мы соскучились по чаю с подстаканником, по виду из окна из поезда. Сегодня спрос на перевозки очень большой Алексей Авраменко:

Совершенно точно. И как соскучились еще и сами проводники, и машинисты поездов, для которых это действительно проблема была, потому что реально не было работы в этот период. И нужно было сохранить и коллективы, и минимизировать последствия.

Игорь Позняк:

Удалось? Алексей Авраменко:

Я думаю, что нам удалось, действительно. Мы не сокращали трудовые наши коллективы. Да, приходилось переходить на 2/3 заработной платы. Одной третью помогал профсоюз. Но в целом мы сохранили коллективы и в железнодорожном, и в авиационном, и в автомобильном секторе. И сегодня начинаем поступательно двигаться вперед. Конечно, сегодня главное у нас медицина, медики – они ставят определенные условия, но вместе с тем мы страну нашу не закрывали ни в каком виде сообщения. Эти ограничения действовали путем принятия определенных решений иных государств. Конечно, сегодня спрос на перевозки, будь то авиационные, железнодорожные, очень большой. Про скоростной поезд Минск – Москва: «Билеты были проданы чуть более, чем за три часа» Игорь Позняк:

Я знаю, что билеты на ту самую знаменитую «Ласточку», премьера которой состоялась буквально на днях, не купить уже до конца мая.

Алексей Авраменко:

Я вам хочу сказать, на первый рейс (там 349 посадочных мест) билеты были проданы чуть более, чем за три часа. То есть спрос сегодня, особенно в российском направлении, очень большой, и мы понимаем, что сегодня не хватает нам железнодорожного и авиационного сообщения. Постоянно ведем диалог с коллегами в части увеличения количества рейсов, увеличения непосредственно железнодорожного сообщения и по другим городам – Москва, Санкт-Петербург, Сочи и так далее. Процесс достаточно позитивный, но вместе с тем возникают все новые и новые определенные риски, связанные с пандемией. Надеемся, что это поступательное движение продолжится, и в летний отпускной сезон мы войдем с хорошей чартерной программой, где будет предложено достаточно большое количество рейсов, чтобы наши граждане могли спокойно улететь в те страны, по крайней мере, в которые въезд сегодня разрешен и не требуется каких-то дополнительных карантинных мероприятий за исключением ПЦР-тестирования, которое уже вошло для пассажира в обычную практику. Игорь Позняк:

Как чистить зубы утром. Алексей Авраменко:

Да, фактически так. Игорь Позняк:

Та самая «Ласточка» фактически для нас новый формат услуг на нашем белорусском рынке. И мне кажется, что «Ласточка» составит серьезную конкуренцию самолетам. Ведь добраться из центра Минска в центр Москвы можно за семь часов. Если добавить к часовому перелету время на переезд из аэропорта, прохождение регистрации, фактически то же самое.

Алексей Авраменко:

Совершенно точно. Игорь Позняк:

За 50 рублей. Алексей Авраменко:

Это совместный проект Белорусской железной дороги и ОАО «РЖД». Такого формата перевозки не было между Минском и Москвой. Это в дневное время перевозка. Обычно у нас ночью выезжаешь, утром в Москве. В принципе, тоже для определенной категории пассажиров очень удобно, но здесь формат немножко другой, естественно. Поезд идет 6 часов 50 минут – достаточно быстро. И, естественно, автомобильный, железнодорожный, авиационный транспорт в свою очередь между собой конкурируют, и вопрос сегодня цены услуги. Сегодня, если говорить про «Ласточку», в эконом-классе билет стоит 50 рублей – которые были проданы. Это достаточно хорошая, комфортная цена, чтобы за чуть менее 7 часов добраться из Минска в Москву или из Москвы в Минск.

Игорь Позняк:

А вот эта цена не подстегнет коллег из авиационной компании на пересмотр ценовой политики? Ведь не секрет, что цены на билеты на самолет достаточно кусаются. Алексей Авраменко:

Достаточно кусаются, я с вами согласен. Сегодня нам надо войти, в первую очередь восстановить тот объем перевозок, который был. Потому что сегодня спрос, как я сказал, очень огромный. И это влияет на цену билета того же самолета. Потому что в доковидный период, если взять 2019 год, у нас практически сравнялись цены на самолет и на поезд. Сегодня мы наблюдаем определенный разрыв, потому что рейсов не хватает, соответственно, автоматически цена возрастает. Безусловно, в целом, если мы говорим о полномасштабном плановом восстановлении – это конкурентное преимущество. В данном случае непосредственно этот проект «Ласточка» будет его иметь. Когда в Беларуси появятся лоукосты? Игорь Позняк:

Давний вопрос – лоукосты. Стоит ли ждать нам такого формата?

Алексей Авраменко:

У нас есть соглашение, мы планировали еще в прошлом году запустить такой вид перевозок в Национальный аэропорт, но, к сожалению, вообще авиационная отрасль подверглась достаточно серьезному удару, и сегодня эти проекты немножко отложены. Вообще, как прогнозируют мировые эксперты в области авиации, фактически где-то к 2024 году в рамках мировой авиации (включая, конечно, Республику Беларусь, мы же не можем здесь отдельно существовать) восстановится и придет к уровню 2019 года объем пассажирских перевозок. Игорь Позняк:

Дальнемагистральные рейсы из Национального аэропорта. Я понимаю, что и этот вопрос пока отложен, но между тем какие мысли? Алексей Авраменко:

Это наша перспектива. Мы позиционируем себя и Национальный аэропорт как международный хаб. Мы этим занимаемся, конечно. У нас есть такие перевозки уже. Это Пекин – Минск – Пекин, с китайской компанией Air China. Но наша задача на первоначальном этапе (и мы ведем переговоры) – это Соединенные Штаты Америки, перелеты в Нью-Йорк. И для этого мы обсуждаем с разными странами проект. Мы понимаем, что здесь очень сложно самим будет загрузить такой самолет дальней магистрали. Игорь Позняк:

По такому же типу мы, насколько я понимаю, с Пекином работаем.

Алексей Авраменко:

Да, по такому и с Пекином. Сейчас есть предложения с «Узбекскими авиалиниями» отработать такую схему совместно, где будет дозагрузка, с Азербайджанской Республикой тоже примерно такой проект, и нам действительно надо, это интерес представляет определенный. Надо наработать до конца вот эту схему хабового узла, тогда мы сможем обеспечить загрузку. Потому что в первую очередь авиакомпании все смотрят с экономической точки зрения, чтобы это было выгодно. Мы сегодня готовы создать такие привлекательные условия для того, чтобы запустить трансконтинентальные перелеты через Минск. Пока совместно, условно говоря, с нашими партнерами. На перспективу мы это обсуждали, подходим к обсуждению, чтобы в последующем иметь, допустим, свой дальнемагистральный флот в авиакомпании «Белавиа». Про поезд Минск – Национальный аэропорт: «К 2023 году должны подготовить полностью проект» Игорь Позняк:

Еще один давний вопрос, который в том числе на днях регламентирован указом Президента. Скоростное сообщение от центра столицы с Национальным аэропортом – как это будет работать, когда первые пассажиры сядут в тот самый скоростной поезд? Алексей Авраменко:

В 2019 году активно занялись этой проблематикой. Мы тогда перешли за 5 миллионов пассажиров в Национальном аэропорту, у нас была хорошая динамика, и мы начали готовить соответствующий проект. Проект достаточно интересный, и сегодня крупные столицы, европейские города связаны железнодорожным сообщением с национальными аэропортами.

Игорь Позняк:

Это просто удобно. Алексей Авраменко:

Да, это просто удобно. Мы посчитали, глава государства поддержал и подписал соответствующий указ в части проектирования. Мы к 2023 году должны подготовить полностью проект. Предполагается, что 30-35 минут примерно составит время движения от вокзала до Национального аэропорта. Поэтому это достаточно привлекательный проект для развития и авиационных перевозок, и много с этим связано, в том числе и непосредственно имиджевая где-то составляющая. Поэтому в ближайшее время наша задача – заняться проектированием и уже выстраивать схему непосредственно финансирования строительства. Это новая ветка фактически, там 18 километров нового участка железнодорожного пути надо построить, это современный подвижной состав, который будет под это приобретаться. И, безусловно, комфорт пассажиров – это самое главное. О скоростном транспорте в Минске: «Предусмотрено развитие такого вида перевозок» Игорь Позняк:

Не могу не затронуть тему скоростного транспорта в столице. В этом направлении какие у вас перспективы? И я не только метро имею в виду. Предположим, те самые пресловутые городские электрички. В моем понятии проект может быть не до конца реализован в полной степени, потому что, предположим, нет внятной пересадки между метро и городской электричкой, прочими видами транспорта. Как, например, в Москве это реализовано с центральными диаметрами и так далее. Вот в этом смысле мы планируем какую-то работу над ошибками, учитывая опыт наших коллег?