Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»

Новости Беларуси. Белорусский союз женщин запустил акцию «Дарим радость!» по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях. Старт был дан 16 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Члены президиума БСЖ во главе с председателем Еленой Богдан утром работали в Московском районе. К благоустройству присоединились и представители местной власти. Женский десант занимался покраской оборудования и посадкой цветов. Обновили не только спортивный инвентарь, горки и песочницы, но и скамейки. Десятки площадок для детского отдыха и игр, благодаря этому проекту, приобретут аккуратный и ухоженный вид.

Акция «Дарим радость!» приурочена к Международному дню защиты детей и привлекательна для многих. В ближайшие две недели к ней присоединятся во многих городах страны, а также в агрогородках и поселках. Участие примет молодежь, волонтеры Фонда мира, многодетные семьи и сами жители.

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:

Во многих наших регионах уже тоже силами нашего Белорусского союза женщин началась данная акция. Сегодня мы хотим показать, что для того, чтобы навести порядок, нужно только желание и доброе сердце. Мы приглашаем к нашей акции все общественные организации, все предприятия, всех неравнодушных людей, которые действительно на деле хотят показать заботу о наших детях.

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:

Приведению в порядок детских площадок, конечно, больше внимания уделяют служба жилищно-коммунального хозяйства, товарищества собственников, ЖСПК, но здесь конкретно инициатива женщин. Мы еще больше заботимся о семье, о детях для их создания комфортных условий. Когда каждый день проходит и ты анализируешь, что все-таки в этот день ты сделал достаточно много хорошего для своих сограждан, это тоже согревает душу.