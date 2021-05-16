Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»

Новости Беларуси. Белорусский союз женщин запустил акцию «Дарим радость!» по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях. Старт был дан 16 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский союз женщин запустил акцию «Дарим радость!» по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях. Старт был дан 16 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Члены президиума БСЖ во главе с председателем Еленой Богдан утром работали в Московском районе. К благоустройству присоединились и представители местной власти. Женский десант занимался покраской оборудования и посадкой цветов. Обновили не только спортивный инвентарь, горки и песочницы, но и скамейки. Десятки площадок для детского отдыха и игр, благодаря этому проекту, приобретут аккуратный и ухоженный вид.
Акция «Дарим радость!» приурочена к Международному дню защиты детей и привлекательна для многих. В ближайшие две недели к ней присоединятся во многих городах страны, а также в агрогородках и поселках. Участие примет молодежь, волонтеры Фонда мира, многодетные семьи и сами жители.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Во многих наших регионах уже тоже силами нашего Белорусского союза женщин началась данная акция. Сегодня мы хотим показать, что для того, чтобы навести порядок, нужно только желание и доброе сердце. Мы приглашаем к нашей акции все общественные организации, все предприятия, всех неравнодушных людей, которые действительно на деле хотят показать заботу о наших детях.
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Приведению в порядок детских площадок, конечно, больше внимания уделяют служба жилищно-коммунального хозяйства, товарищества собственников, ЖСПК, но здесь конкретно инициатива женщин. Мы еще больше заботимся о семье, о детях для их создания комфортных условий. Когда каждый день проходит и ты анализируешь, что все-таки в этот день ты сделал достаточно много хорошего для своих сограждан, это тоже согревает душу.
Благотворительная акция «Дарим радость!» проходит впервые. Союз женщин рассчитывает, что она станет традиционной. Помимо работ по благоустройству, организаторы также проводят интерактивные программы для детей.