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Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»

16 мая 2021 12:19
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Новости Беларуси. Белорусский союз женщин запустил акцию «Дарим радость!» по наведению порядка на детских площадках и дворовых территориях. Старт был дан 16 мая в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»-1

Члены президиума БСЖ во главе с председателем Еленой Богдан утром работали в Московском районе. К благоустройству присоединились и представители местной власти. Женский десант занимался покраской оборудования и посадкой цветов. Обновили не только спортивный инвентарь, горки и песочницы, но и скамейки. Десятки площадок для детского отдыха и игр, благодаря этому проекту, приобретут аккуратный и ухоженный вид.

Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»-4

Акция «Дарим радость!» приурочена к Международному дню защиты детей и привлекательна для многих. В ближайшие две недели к ней присоединятся во многих городах страны, а также в агрогородках и поселках. Участие примет молодежь, волонтеры Фонда мира, многодетные семьи и сами жители.

Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»-7

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Во многих наших регионах уже тоже силами нашего Белорусского союза женщин началась данная акция. Сегодня мы хотим показать, что для того, чтобы навести порядок, нужно только желание и доброе сердце. Мы приглашаем к нашей акции все общественные организации, все предприятия, всех неравнодушных людей, которые действительно на деле хотят показать заботу о наших детях.

Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»-10

Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Приведению в порядок детских площадок, конечно, больше внимания уделяют служба жилищно-коммунального хозяйства, товарищества собственников, ЖСПК, но здесь конкретно инициатива женщин. Мы еще больше заботимся о семье, о детях для их создания комфортных условий. Когда каждый день проходит и ты анализируешь, что все-таки в этот день ты сделал достаточно много хорошего для своих сограждан, это тоже согревает душу.

Десятки детских площадок приобретут ухоженный вид. БСЖ запустил акцию «Дарим радость!»-13

Благотворительная акция «Дарим радость!» проходит впервые. Союз женщин рассчитывает, что она станет традиционной. Помимо работ по благоустройству, организаторы также проводят интерактивные программы для детей.

# Акции # общество # Елена Богдан # Татьяна Колядко # Фотофакт

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