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Эксперт по нацбезопасности: под шумок СВО Польша пытается прихватить себе интересы Западной Украины

24 июля 2023 16:55
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23 июля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели переговоры в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания была обстановка в регионе. По периметру Союзного государства спокойнее не становится. Сопредельная Польша только наращивает военную мощь.

Эксперт по нацбезопасности: под шумок СВО Польша пытается прихватить себе интересы Западной Украины-1

Свежие новости из Варшавы. Польша создает саперный батальон у границ с Беларусью. Подразделение будет базироваться в городе Августов. До нашего Гродно рукой подать. Как заявляет польский министр обороны, военное усиление восточного фланга проводится в целях безопасности. На прошлой неделе польская сторона перебросила две бригады солдат к нашим рубежам. Но и это не все. В ближайшее время Блащак пообещал рассказать о новых инвестициях в оборону.

Эксперт по нацбезопасности: под шумок СВО Польша пытается прихватить себе интересы Западной Украины-4

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Никогда они не отказывались от идеи Речи Посполитой. Не меняли ни название, ни герб, ни флаг – ничего. И до сих пор себя называют панами. Поэтому здесь мы видим только одно стремление: что под шумок специальной военной операции в Украине Польша пытается прихватить себе интересы Западной Украины. И подбирается к Западной Беларуси. Поэтому все, что они сейчас там делают – как раз именно цели военные.

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# Международная политика # общество # Виктория Ходосок # Александр Тищенко # Фотофакт

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