Эксперт по нацбезопасности о Союзном государстве: этот формат созрел и даёт результаты

Официальный визит нашего Президента в Россию завершен. Минувшим вечером глава государства вернулся из зарубежной поездки. Накануне также стало известно, что в российской столице состоялась неформальная встреча в трехстороннем формате, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К лидерам Беларуси и России присоединился президент Таджикистана. Вместе главы государств связались по телефону с Президентом Азербайджанской Республики. В ходе дружеской беседы обсудили целый ряд актуальных вопросов дальнейшего развития межгосударственных отношений, а также договорились встретиться 9 Мая в Москве на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.

Углубление кооперации в рамках Союзного государства, сотрудничество в высокотехнологичных проектах, абсолютная поддержка совместного курса, а также осторожность по отношению к инициативе 30-дневного прекращения огня между Россией и Украиной – лишь часть тем, которые были затронуты в ходе официального визита Александра Лукашенко в Москву. Переломным для Союзного государства он не стал, ведь работа налажена уже давно, а взаимопонимание (отметим, не только на высшем уровне) высоко как никогда. Владимир Путин подчеркнул, что учитывать интересы Беларуси входит в национальные интересы России, так как глубина кооперации во всех сферах исключительная. Этот посыл был адресован всем, кто пытался спекулировать на теме переговоров с Америкой.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Путь в Союзном государстве был нелегким, был непростой, были всякие моменты, но то, что сегодня у нас одна позиция, мнение, взгляды на разные ситуации, включая даже украинский процесс, говорит о том, что союзный формат созрел, дает результаты, мы сегодня – полноценные партнеры, союзники как внутри союза, так и на внешнем фокусе.

Оценке общемировой обстановки, а также вопросам экономического сотрудничества было уделено особое внимание в ходе выступления Александра Лукашенко в Совете Федерации. Россия остается нашим основным торговым партнером, товарооборот достиг рекордных показателей. И в этом, отметил Президент, заслуга регионального сотрудничества. Отношения продолжат развиваться, учитывая, что мы продвинулись в вопросах участия белорусских производителей в федеральных программах. «Отбросили все опасения». Лукашенко напомнил, как создавалось Союзное государство.

Возможностью пообщаться с белорусским лидером активно пользовались представители СМИ. Особенно интересовало мнение касательно украинского кризиса и возможности перемирия. Александр Лукашенко посоветовал опираться на факты и подчеркнул, что повторение Минских соглашений попросту невозможно.

Алексей Синицын, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Федерального собрания России:

В целом очень много важных посылов сообщил Александр Григорьевич. Я бы хотел начать с его оценки ситуации общемировой. И тут несколько важных тезисов прозвучало. Первый тезис о том, что Беларусь проводит многовекторную политику, но если придется выбирать, она будет с Россией. Второе, что мы против любой войны, но с учетом своих интересов. То есть мир не любой ценой, а учет интересов обязателен. И это очень перекликается с той политикой, которую ведет Российская Федерация.