Глава БелТПП: мы ведём переговоры с европейским бизнесом о проведении мероприятий в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мир. Сегодня это, как мы все понимаем, очень актуально. Чистота, спокойствие. Правила работы в нашей стране. Мы уже и с европейским бизнесом ведем переговоры о проведении мероприятий у нас в стране.

Александр Осенко:

Вне зависимости от так называемых санкций.

Михаил Мятликов:

Мы сейчас провели переговоры с австрийскими партнерами о проведении делового совета, который будет проходить в апреле в Минске.