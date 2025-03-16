Глава БелТПП: мы ведём переговоры с европейским бизнесом о проведении мероприятий в Беларуси

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что привлекает иностранный бизнес в Республике Беларусь?
Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мир. Сегодня это, как мы все понимаем, очень актуально. Чистота, спокойствие. Правила работы в нашей стране. Мы уже и с европейским бизнесом ведем переговоры о проведении мероприятий у нас в стране.
Александр Осенко:
Вне зависимости от так называемых санкций.
Михаил Мятликов:
Мы сейчас провели переговоры с австрийскими партнерами о проведении делового совета, который будет проходить в апреле в Минске.