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Глава БелТПП: мы ведём переговоры с европейским бизнесом о проведении мероприятий в Беларуси

16 марта 2025 07:34
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Что привлекает иностранный бизнес в Республике Беларусь?

Глава БелТПП: мы ведём переговоры с европейским бизнесом о проведении мероприятий в Беларуси-2

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мир. Сегодня это, как мы все понимаем, очень актуально. Чистота, спокойствие. Правила работы в нашей стране. Мы уже и с европейским бизнесом ведем переговоры о проведении мероприятий у нас в стране.

Александр Осенко:
Вне зависимости от так называемых санкций.

Михаил Мятликов:
Мы сейчас провели переговоры с австрийскими партнерами о проведении делового совета, который будет проходить в апреле в Минске.

# Международное сотрудничество # БелТПП # Экономика # Михаил Мятликов # Александр Осенко

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