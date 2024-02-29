Эксперт о ситуации на границе с Литвой: «Политика изоляции будет продолжаться через закрытие пунктов пропуска»

Последние часы работают пункты пропуска «Котловка-Лаворишкес» и «Привалка-Райгардас». Напомним, уже с полуночи Литва в одностороннем порядке планирует закрыть эти трансграничные коридоры. Кроме того, с 1 марта вводятся ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через «Мядининкай-Каменный Лог» и «Шальчининкай-Бенякони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта на границе Беларуси и стран Евросоюза. Несмотря на это сопредельная сторона продолжает создавать препятствия. Под предлогом обеспечения выполнения международных санкций и снижения мнимых рисков безопасности официальный Вильнюс преследует цель сокращения потока граждан, транспорта и товаров через белорусско-литовскую границу. Политика изоляции не может не отразиться и на экономике самой Литвы.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Политика изоляции будет продолжаться через закрытие пунктов пропуска, они в основном грузопассажирские, они будут наноситься, такие вот вопросы. И то, что Литва именно с нашим транзитом, именно с белорусскими, российскими грузами, с нашими пассажирами, гражданами теряет экономически, это несомненно. Потому что, по сути дела, железная дорога, порт, туристическая сфера, они были бюджетообразующими, и они потеряли. На пункте пропуска «Привалка» сегодня очередь только из легковых машин. С ночи литовцы пропускали исключительно грузы, остальные стоят в ожидании уже по 10-12 часов.

Ночью приехали, но мы все равно еще тут стоим.

Не услышала я пока со стороны литовской, почему, по какой основной причине должен быть закрыт переход для обычных граждан. Соседнее государство, это создает очень много неудобств.

Потому что у меня здесь мама живет, а сейчас я буду ездить, не знаю куда. Через «Шальчининкай», а там будет вообще… В последний раз ехал – полтора суток стоял. Какие тут оправдания, для людей это очень плохо. Литва закрывает еще два погранпропуска с Беларусью! Как работают коридоры в последние часы? Многие водители уезжают на другие пункты пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог». Очередь здесь увеличивается буквально с каждым часом. Сейчас ждут зеленый свет почти 500 грузовиков и более 150 легковушек. Сегодня после полуночи лишь эти два перехода продолжат принимать автомобили на белорусско-литовской границе. Вся нагрузка ляжет на них, потому белорусская таможня перераспределит сотрудников.