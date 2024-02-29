Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»

Билет к звездам. В российском Центре подготовки космонавтов второй день экзаменационной комплексной тренировки 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне белоруска Марина Василевская в составе основного экипажа успешно отработала взаимодействие на точной копии российского сегмента Международной космической станции. Сегодня, 29 февраля, у команды Олега Новицкого комплекс задач на транспортном пилотируемом корабле «Союз».

Марина Василевская, участница космического полета: Переживаю немного. Но уверена в своем экипаже. У нас очень опытный командир и Трейси летали уже, поэтому я уверена в наших силах. Справимся!

В свою очередь дублирующий экипаж 29 февраля приступил к выполнению задач на российском сегменте МКС. Вчерашние испытания на корабле «Союз» белоруска Анастасия Ленкова также прошла успешно.

Иван Вагнер, летчик-космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС» (Россия): Все отработали, без замечаний. Что Настя, что Доналд – оба помогли. Где-то мне подсказывали в нужных местах.

Анастасия Ленкова, участница космического полета:

Ощущения отличные, вчера мы сдали экзамен на корабле на отлично, поэтому сегодня мы воодушевлены на успех и готовы приступить к работе.

Если ничто не помешает планам, то уже в конце марта экипаж с первой женщиной-космонавтом из Беларуси отправится на орбиту. Планируемая продолжительность экспедиции посещения МКС составит 12 суток.