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Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»

29 февраля 2024 13:34
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Билет к звездам. В российском Центре подготовки космонавтов второй день экзаменационной комплексной тренировки 21-й экспедиции посещения МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»-1

Накануне белоруска Марина Василевская в составе основного экипажа успешно отработала взаимодействие на точной копии российского сегмента Международной космической станции. Сегодня, 29 февраля, у команды Олега Новицкого комплекс задач на транспортном пилотируемом корабле «Союз».

Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»-4

Олег Новицкий, летчик-космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС-25» (Россия):
Экипаж полностью подготовлен. Мы отрабатываем различные внештатные ситуации. Поэтому готовность экипажа очень высокая.

Марина Василевская, участница космического полета:
Переживаю немного. Но уверена в своем экипаже. У нас очень опытный командир и Трейси летали уже, поэтому я уверена в наших силах. Справимся!

Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»-7

В свою очередь дублирующий экипаж 29 февраля приступил к выполнению задач на российском сегменте МКС. Вчерашние испытания на корабле «Союз» белоруска Анастасия Ленкова также прошла успешно.

Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»-10

Иван Вагнер, летчик-космонавт, командир экипажа корабля «Союз МС» (Россия):
Все отработали, без замечаний. Что Настя, что Доналд – оба помогли. Где-то мне подсказывали в нужных местах.

Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»-13

Анастасия Ленкова, участница космического полета:
Ощущения отличные, вчера мы сдали экзамен на корабле на отлично, поэтому сегодня мы воодушевлены на успех и готовы приступить к работе.

Если ничто не помешает планам, то уже в конце марта экипаж с первой женщиной-космонавтом из Беларуси отправится на орбиту. Планируемая продолжительность экспедиции посещения МКС составит 12 суток.

# Белорусские космонавты # общество # Олег Новицкий # Марина Василевская # Иван Вагнер # Анастасия Ленкова

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