Литва закрывает ещё два погранпропуска с Беларусью! Как работают коридоры в последние часы?

Последние часы работы пунктов пропуска «Котловка-Лаворишкес» и «Привалка-Райгардас». Напомним, уже с 1 марта Литва в одностороннем порядке планирует закрыть эти коридоры. Кроме того, вводятся ограничения на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами и запрет на пересечение границы для велосипедистов через «Мядининкай-Каменный Лог» и «Шальчининкай-Бенякони», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литовское направление остается самым загруженным для грузового транспорта на границе Беларуси и стран Евросоюза. Несмотря на это, сопредельная сторона продолжает создавать препятствия. Под предлогом обеспечения выполнения международных санкций и снижения рисков безопасности литовские власти преследуют цель сокращения потока граждан, транспорта и товаров через литовско-белорусскую границу. В пункте пропуска «Привалка» работает съемочная группа СТВ.

Галина Буро, корреспондент:

Добрый день! Хотя для людей, которые находятся в пункте пропуска «Привалка» его вряд ли назовешь добрым. Водители напряженные, это последние часы работы этого транспортного коридора на белорусско-литовской границе. Как вы видите, очереди из грузовиков здесь нет, только легковые автомобили. С ночи литовцы пропускали исключительно грузы, остальные стоят в ожидании уже по 10-12 часов без какого-либо движения.

Водители прекрасно понимают, что стали жертвами очередной истерики режима Вильнюса, который очень боится, что их же граждане будут безвизово ездить в Беларусь и узнавать правду о жизни в нашей стране в противовес литовской пропаганде. А это совсем не на руку литовским верхам, ведь выборы у них уже в мае. К тому же, уже не секрет, что даже внутри Евросоюза страны не могут договориться. После закрытия поляками всех пунктов пропуска, сопредельных с Гродненской областью, литовские службы были вынуждены, по сути, работать за себя и за того парня, то есть за поляков. Назревал конфликт, который вылился в решение закрыть уже литовцами два пункта пропуска: «Лаворишкес» и «Райгардас». С нашей стороны это «Котловка» и «Привалка». Пока политики плетут интриги, страдают простые люди и, конечно, водители-международники. Подробности в видео.