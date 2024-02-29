Сергей Ковальчук: Президент обозначил задачу – до июля пересмотреть всю систему подготовки спортсменов
В ближайшее время навести порядок в спортивных клубах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение Президента 29 февраля прозвучало в адрес лиц, ответственных за спортивную сферу в стране. Александр Лукашенко заслушал доклад о развитии белорусского футбола.
Лукашенко прошелся по белорусскому спорту: про футбол я боюсь даже говорить!
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
О ваших героических подвигах я знаю, о результатах знаю. Что будем делать? Каждому по пять минут.
Труд и награды белорусских спортсменов не обесценивают. Но золотых, серебряных и бронзовых результатов должно быть больше. Президент четко обозначил сроки: до июля пересмотреть всю систему подготовки спортсменов. Об этом после доклада у главы государства журналистам рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Государство вкладывает большие средства в развитие спорта, и эта отдача должна быть во всех видах спорта. Сегодня на примере игровых видов спорта, в частности футбола, что необходимо сделать, чтобы результат в ближайшей перспективе мы уже видели? Самое простое, как сказал Президент: не получается у нас выступать на соревнованиях мирового уровня в определенных видах спорта – поезжайте в Россию, показывайте результат. Сегодня стоит задача до июля еще раз совместно с Национальным олимпийским комитетом, федерациями в каждом виде спорта пересмотреть систему подготовки спортсменов. Начиная с базового фундамента – нашего детского спорта.
Помимо этой работы, предстоит также оценить квалификацию тренеров, критерии, которые применяются при переходе спортсменов с одного уровня на другой, их соответствие мировым стандартам и требованиям. Такая ревизия будет проведена по всем видам спорта.