Сергей Ковальчук: Президент обозначил задачу – до июля пересмотреть всю систему подготовки спортсменов

Лукашенко прошелся по белорусскому спорту: про футбол я боюсь даже говорить!

В ближайшее время навести порядок в спортивных клубах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение Президента 29 февраля прозвучало в адрес лиц, ответственных за спортивную сферу в стране. Александр Лукашенко заслушал доклад о развитии белорусского футбола.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О ваших героических подвигах я знаю, о результатах знаю. Что будем делать? Каждому по пять минут.

Труд и награды белорусских спортсменов не обесценивают. Но золотых, серебряных и бронзовых результатов должно быть больше. Президент четко обозначил сроки: до июля пересмотреть всю систему подготовки спортсменов. Об этом после доклада у главы государства журналистам рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.