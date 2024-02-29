Выход на лёд в Беларуси запрещён – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки

ОСВОД настоятельно рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки. Выходить на лед можно лишь в том случае, когда его толщина превышает 7 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого плотного покрытия уже нет. Лед практически везде отошел от берегов. Однако любителей большого улова это не пугает.

Рыбаки продолжают рисковать жизнью ради своего хобби. Поэтому сотрудники ОСВОДа не устают напоминать о правилах безопасности. Спасатели ежедневно выходят в профилактические рейды и мониторят ситуацию. Очередная проверка прошла 29 февраля на Заславском водохранилище.

Е катерина Михалева, официальный представитель ОСВОД: В результате рейдового мероприятия рыбаков на Заславском водохранилище нет. Это не может нас не радовать, значит, что лед все-таки тонкий, люди осознают, какая эта ответственность за свою жизнь и не рискуют ей.

Олег Люцко, начальник спасательной станции «Заславль-1»:

Проводились в эти дни рейдовые мероприятия по недопущению нахождения рыбаков на льду. Лишний раз напоминали, что они должны иметь при себе жилет. В последнее время положительно принимают все замечания и стараются впредь не допускать этого.

С начала года сотрудникам МЧС и ОСВОД удалось спасти более двух десятков человек на водоемах страны.