Прямой эфир

Выход на лёд в Беларуси запрещён – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки

29 февраля 2024 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

ОСВОД настоятельно рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки. Выходить на лед можно лишь в том случае, когда его толщина превышает 7 сантиметров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такого плотного покрытия уже нет. Лед практически везде отошел от берегов. Однако любителей большого улова это не пугает.

Выход на лёд в Беларуси запрещён – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки-1

Рыбаки продолжают рисковать жизнью ради своего хобби. Поэтому сотрудники ОСВОДа не устают напоминать о правилах безопасности. Спасатели ежедневно выходят в профилактические рейды и мониторят ситуацию. Очередная проверка прошла 29 февраля на Заславском водохранилище.

Выход на лёд в Беларуси запрещён – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки-4

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:
В результате рейдового мероприятия рыбаков на Заславском водохранилище нет. Это не может нас не радовать, значит, что лед все-таки тонкий, люди осознают, какая эта ответственность за свою жизнь и не рискуют ей.

Выход на лёд в Беларуси запрещён – ОСВОД рекомендует закрыть сезон зимней рыбалки-7

Олег Люцко, начальник спасательной станции «Заславль-1»:
Проводились в эти дни рейдовые мероприятия по недопущению нахождения рыбаков на льду. Лишний раз напоминали, что они должны иметь при себе жилет. В последнее время положительно принимают все замечания и стараются впредь не допускать этого.

С начала года сотрудникам МЧС и ОСВОД удалось спасти более двух десятков человек на водоемах страны.

# Правила безопасности # общество # Олег Люцко

Другие новости рубрики

Все новости
Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»
29 февраля 2024 13:34

Экипаж полностью подготовлен. Команда Олега Новицкого отрабатывает комплекс задач на корабле «Союз»

Литва закрывает ещё два погранпропуска с Беларусью! Как работают коридоры в последние часы?
29 февраля 2024 11:29

Литва закрывает ещё два погранпропуска с Беларусью! Как работают коридоры в последние часы?

Иван Кубраков подвёл итоги работы правоохранительной системы за 2023-й
29 февраля 2024 11:18

Иван Кубраков подвёл итоги работы правоохранительной системы за 2023-й