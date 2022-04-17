«Службы проходят, и мы очень рады этому». Как сейчас выглядит горевший Будславский костёл?

Новости Беларуси. С верой в душе, любовью в сердце и особым трепетом. Три дня, предваряющие светлый праздник Пасхи, для католиков всегда особенные. Верующие углубляются в скрупулезную подготовку, которая проходит по устоявшимся традициям, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это и приготовление символичных блюд, и духовное очищение. Хотя в разных уголках страны этому процессу придают еще и некое своеобразие, наполняют местным колоритом.

Есть на карте нашей Синеокой живописный уголок Будслав, который венчают купола одной из самых древних и почитаемых святынь – костел под покровительством чудотворной иконы Матери Божией Будславской. К нынешнему священному празднику жители этого населенного пункта готовились с большой надеждой, надеждой посетить службы и преклониться святому образу. Ведь после пожара в мае 2021 года костел закрыли для проведения ремонтных работ. Ожидания жителей были не напрасны. Сегодня двери для верующих открыты. «Особенные, потому что сделаны с любовью». Приготовили кулич и собрали пасхальную корзинку. Читайте здесь. В помыслах и душевных стремлениях обратиться к Богу в этом святом месте едины чуть ли не все жители. Действительно, волшебный клочок земли. В XVI веке именно здесь люди наблюдали неземное явление Пресвятой Девы Марии.

Александра Качан, корреспондент:

Небольшой агрогородок Будслав, здесь проживают порядка 500 человек. Таких на карте Беларуси множество, но этот населенный пункт известен каждому белорусу и не только – многочисленным паломникам и туристам из других стран. Здесь располагается национальный санктуарий Матери Божией. Это уникальный памятник истории и архитектуры, седьмое чудо света Беларуси, центральная католическая святыня.

Костел в Будской пуще возник как раз в связи с чудесным явлением. Этот католический храм сегодня – центр притяжения паломников и туристов. Уникален он еще и тем, что является одной из трех малых базилик, расположенных в нашей стране. Этот титул середине в 1990-х костелу присвоил Папа Римский. Трехвековому строению удалось уцелеть в годы Великой Отечественной, а вот в минувшем костел практически пережил второе рождение.

ЧП произошло в мае 2021-го. Ранним утром жители увидели, как полыхает крыша костела. Более семи часов спасатели боролись с огнем. В непростых условиях, ведь навредить строению могла и вода. Это событие повергло в ужас всех жителей. Даже сегодня о нем вспоминают со слезами на глазах.

Ирина Петрович, жительница агрогородка Будслав:

Даже сейчас это воспоминание – очень большая рана. Для меня, допустим, и для наших всех жителей.

Своды удалось сохранить. Как алтарь, орган и, главное, чудотворную икону Божией Матери. Костел закрыли: ходить сюда было небезопасно. В каком состоянии после пожара находится купол, могла установить только специальная экспертиза. И уже в июле стартовали ремонтные работы.

Александр Кукареко, главный инженер предприятия «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:

Пока временная крыша из металлопрофиля, со временем будет заменена на медную. Основа, каркас останется тот, который сейчас есть. Сейчас предстоит усиление купола. Это самое первоочередное. А в дальнейшем – большая реконструкция внутренних помещений. Небезразличных людей оказалось масса. Произошедшее объединило общественность. К сбору подключились не только по всей Беларуси, благотворительные средства поступали и из-за рубежа. Подтверждение – добро не делится по национальному и конфессиональному принципу.

Ирина Петрович:

Всем миром. Это боль, которая объединила православных, католиков и протестантов. Я думаю, никто не остался равнодушным к такой беде. С нетерпением жители ждали открытия костела. До рождественских праздников этого не произошло. В сердцах верующих теплилась надежда возобновить службы к Светлой Пасхе. Временную кровлю установили. После обследования специалисты вынесли вердикт: костел вновь может открыть двери для прихожан.

Ирина Петрович:

Службы проходят, и мы очень рады этому, рады тому, что стали пилигримы к нам приезжать. И каждый раз, и в субботу, и в воскресенье, хоть несколько человек.

Правда, тот особый проход от входа до алтаря пока прегражден: площадка под куполом остается под запретом. Главное для верующих то, что теперь вновь можно преклониться святому образу Матери Божией Будславской. В том, что икона чудотворная, местные жители не сомневаются. На собственном примере многие убеждались в этом. Маму Тересы Войнилко молитвы образу в буквальном смысле поставили на ноги.