Поручение Президента – Валерий Вакульчик посмотрел, в каких условиях живут молодые специалисты в Бресте

На контроле качество жилищных условий для молодых специалистов. Это одно из поручений Александра Лукашенко. Помощник Президента – инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик проинспектировал общежития в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одно из них, где предоставили комнаты 32 молодым специалистам в сфере здравоохранения, находится в центре города. Для пополнивших коллективы строительных предприятий общежитие уже квартирного типа подготовило предприятие «Брестжилстрой». Места получили 32 человека, пять из которых выпускники университетов. Также готовы разместить молодых специалистов и социальной сферы. Чтобы квадратные метры отвечали современным требованиям жильцов, работодатель пошел на эксперимент, который уже удался. Условиями новоселы довольны.

Александр Романюк, директор предприятия «Брестжилстрой»:

Ребята, которые заселяются, семьи, в нерабочее время наши специалисты, кто плотник, кто сантехник, маляр, своими силами после работы, в выходные дни делают ремонт.

Валерий Вакульчик, помощник Президента – инспектор по Брестской области:

Видим, что дело не стоит на месте, а создаются хорошие, приемлемые, современные условия. В целом впечатления позитивные. Видно, что работа идет и она качественная.