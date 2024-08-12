Что такое астигматизм и почему он появляется? Узнали у врача-офтальмолога

Астигматизм – это дефект зрения, при котором изображения искажаются, двоятся или размываются. Становится трудно различать детали предметов, которые находятся рядом или на удалении.

Дмитрий Сузин, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:

Небольшой астигматизм присутствует практически у всех, не всегда требует коррекции. Но иногда без нее детали предметов и картина мира слишком искажены, что мешает выполнять даже повседневные задачи. Дефект связан с неправильным преломлением света. В норме лучи, проходя через роговицу и хрусталик, точно фокусируются на сетчатку. От нее по зрительному нерву в мозг поступает четкое изображение. При астигматизме лучи света фокусируются в разных точках. И на сетчатку попадает нечеткое изображение, может даже двоиться. Свет фокусируется не совсем точно, поскольку роговица или хрусталик имеют неправильную форму или поверхность. Они не бывают идеальны гладкими, из-за чего небольшое искажение зрения есть у каждого человека. Однако иногда поверхность роговицы или хрусталика так неравномерно искажена, что изображение размазывается сильно, мешает хорошему зрению.

Развитие астигматизма может быть естественным или под влиянием внешних факторов. Он бывает врожденным и приобретенным. Врожденный астигматизм связан с генетикой, встречается у большинства детей и сам по себе не является патологией.

Дмитрий Сузин:

Как правило, его величина не превышает полдиоптрия. И даже без коррекции никак не влияет на остроту зрения. Однако у ребенка до года может быть выявлен астигматизм выше одной диоптрии. Его могут вызывать осложнения при беременности, повлиявшие на состояние роговицы или хрусталика, генетическая предрасположенность. В большинстве случаев врожденный дефект касается обоих глаз.

По мере роста значения астигматизма у человека появляются жалобы на искажении зрения, нечеткость картинки, видимые предметы подваиваются, искривляются или имеют определенные наклоны. Быстро наступают утомление от зрительной нагрузки, плохо видно и вдаль, и вблизи.

Дмитрий Сузин:

Если во взрослом возрасте астигматизм просто нарушает зрение, то у детей и астигматизм может вызвать такое грозное состояние, как амблиопия. Это когда один глаз не может видеть достаточно четко, зрительный анализатор не имел возможности развиваться правильно, и зрение из-за этого может быть снижено на всю жизнь. В отдельных случаях может даже стать причиной косоглазия, если вовремя не выявить патологию и не предпринять определенные меры.