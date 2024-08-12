Что такое астигматизм и почему он появляется? Узнали у врача-офтальмолога

Астигматизм – это дефект зрения, при котором изображения искажаются, двоятся или размываются. Становится трудно различать детали предметов, которые находятся рядом или на удалении.
Астигматизм – это дефект зрения, при котором изображения искажаются, двоятся или размываются. Становится трудно различать детали предметов, которые находятся рядом или на удалении.
Дмитрий Сузин, врач-офтальмолог клиники «Мерси»:
Небольшой астигматизм присутствует практически у всех, не всегда требует коррекции. Но иногда без нее детали предметов и картина мира слишком искажены, что мешает выполнять даже повседневные задачи. Дефект связан с неправильным преломлением света. В норме лучи, проходя через роговицу и хрусталик, точно фокусируются на сетчатку. От нее по зрительному нерву в мозг поступает четкое изображение. При астигматизме лучи света фокусируются в разных точках. И на сетчатку попадает нечеткое изображение, может даже двоиться. Свет фокусируется не совсем точно, поскольку роговица или хрусталик имеют неправильную форму или поверхность. Они не бывают идеальны гладкими, из-за чего небольшое искажение зрения есть у каждого человека. Однако иногда поверхность роговицы или хрусталика так неравномерно искажена, что изображение размазывается сильно, мешает хорошему зрению.
Развитие астигматизма может быть естественным или под влиянием внешних факторов. Он бывает врожденным и приобретенным. Врожденный астигматизм связан с генетикой, встречается у большинства детей и сам по себе не является патологией.
Дмитрий Сузин:
Как правило, его величина не превышает полдиоптрия. И даже без коррекции никак не влияет на остроту зрения. Однако у ребенка до года может быть выявлен астигматизм выше одной диоптрии. Его могут вызывать осложнения при беременности, повлиявшие на состояние роговицы или хрусталика, генетическая предрасположенность. В большинстве случаев врожденный дефект касается обоих глаз.
По мере роста значения астигматизма у человека появляются жалобы на искажении зрения, нечеткость картинки, видимые предметы подваиваются, искривляются или имеют определенные наклоны. Быстро наступают утомление от зрительной нагрузки, плохо видно и вдаль, и вблизи.
Дмитрий Сузин:
Если во взрослом возрасте астигматизм просто нарушает зрение, то у детей и астигматизм может вызвать такое грозное состояние, как амблиопия. Это когда один глаз не может видеть достаточно четко, зрительный анализатор не имел возможности развиваться правильно, и зрение из-за этого может быть снижено на всю жизнь. В отдельных случаях может даже стать причиной косоглазия, если вовремя не выявить патологию и не предпринять определенные меры.
Приобретенный астигматизм может быть вызван многими причинами, среди которых травматические повреждения, которые привели к появлению рубцов на роговице. Воспалительные процессы на роговой оболочке глаза, это в частности такие заболевания, как кератит или кератоконъюнктивит или дистрофия роговицы.
Дмитрий Сузин:
Современная диагностика зрения начинается с авторефрактометрии. Специалист определяет рефракцию каждого глаза, то есть силу преломления или оптическую силу глаза. Авторефрактометр четко фиксирует, как глаз преломляет свет, может обнаружить разные нарушения оптической системы глаза. После этого пациенту предлагается пройти тест на остроту зрения. Его проводят чаще всего по таблице Сивцева. Необходимо четко назвать символы в каждом ряду. Если что-то не видите или путаете похожие буквы, это свойственно при астигматизме, специалист фиксирует результат и указывает вашу остроту зрения. Далее проводят тест на астигматизм. А также дальнейшее уточнение с помощью проб с кросс-цилиндром. Специалист, определив параметры искажения зрения, подбирает подходящие линзы, которые возвращают четкость изображения.
Для более объективной оценки астигматизма может потребоваться кератометрия. Метод определяет кривизну роговицы, что необходимо для подбора контактных линз. Также врач может провести биомикроскопию – исследования переднего отрезка глаз, осмотры позволяют исключить воспаление или повреждение роговицы, которые могут вызвать астигматизм.
Дмитрий Сузин:
На сегодняшний день очки и линзы позволяют в некоторой степени компенсировать искривление роговицы стандартными торическими линзами. И сделать зрение лучше. Помочь глазу видеть более четко, правильно развиваться глазу, особенно в детском возрасте.
После завершения роста, когда глаз уже сформирован, преобладающим способом исправления, можно даже сказать лечения, является лазерная коррекция зрения.
Дмитрий Сузин:
Только современная лазерная установка и персонализированная лазерная коррекция зрения на сегодняшний день позволяет физически сделать форму роговицы правильной по всей рабочей поверхности и добиться максимальной остроты зрения и комфорта.
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