Над чем стоит задуматься белорусским вузам – анонс ток-шоу «По существу»

Почему образовательный трамплин не всегда выбрасывает в нужном направлении? Так ли ценен нынче университетский диплом? Какая трансформация ожидает систему высшего образования и над чем стоит задуматься?

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» соберутся представители разных вузов. Участником дискуссии может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий.