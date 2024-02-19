В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона

Внимание человеку и его потенциалу. Второй этап реализации стратегии устойчивого развития стартовал в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме в областном центре, а он проводится уже четвертый раз и собрал более 100 человек, говорили о концепции, которая затрагивает все сферы деятельности и направлена на повышение качества жизни людей. Сейчас делают ставку на экологию, цифровизацию и преобразование производств.

Павел Мариненко, глава администрации СЭЗ «Могилев»:

Благодаря тем отчислениям, которые делают сегодня резиденты, стала возможной реализация массы экологических мероприятий, природоохранных. Мы в рамках свободной экономической зоны единственные в стране сформировали единую санитарно-защитную зону.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Мы опираемся именно на мнения, запросы и пожелания наших граждан. И от этого выстраиваем свои стратегии, определяем направления использования средств, определяем, в каких конкретно направлениях (медицина, образование, здравоохранение) мы реализуем те или иные проекты.