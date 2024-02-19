Прямой эфир

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона

19 февраля 2024 07:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внимание человеку и его потенциалу. Второй этап реализации стратегии устойчивого развития стартовал в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона-1

На форуме в областном центре, а он проводится уже четвертый раз и собрал более 100 человек, говорили о концепции, которая затрагивает все сферы деятельности и направлена на повышение качества жизни людей. Сейчас делают ставку на экологию, цифровизацию и преобразование производств.

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона-4

Павел Мариненко, глава администрации СЭЗ «Могилев»:
Благодаря тем отчислениям, которые делают сегодня резиденты, стала возможной реализация массы экологических мероприятий, природоохранных. Мы в рамках свободной экономической зоны единственные в стране сформировали единую санитарно-защитную зону.

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона-7

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Мы опираемся именно на мнения, запросы и пожелания наших граждан. И от этого выстраиваем свои стратегии, определяем направления использования средств, определяем, в каких конкретно направлениях (медицина, образование, здравоохранение) мы реализуем те или иные проекты.

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона-10

Наиболее ярко результаты работы проявляются в социальной сфере. Базисом для достижения целей устойчивого развития остается реальный сектор экономики.

# Государственная политика # общество # Руслан Страхар # Павел Мариненко # Новости Могилёва и Могилёвской области

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Елфимов: «Подлость американцев в том, что свои собственные долги они хотят свалить на чужие головы»
19 февраля 2024 07:44

Вадим Елфимов: «Подлость американцев в том, что свои собственные долги они хотят свалить на чужие головы»

У младших школьников начинаются дополнительные каникулы
19 февраля 2024 07:42

У младших школьников начинаются дополнительные каникулы

В Беларуси ужесточается наказание за нарушения в сфере защиты персональных данных
19 февраля 2024 07:34

В Беларуси ужесточается наказание за нарушения в сфере защиты персональных данных