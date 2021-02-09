В Минске коммунальщики предоставят инвентарь желающим помочь с уборкой снега. По каким адресам обращаться?

Новости Беларуси. Коммунальщики предоставят минчанам, желающим помочь с очисткой от снега дворов и парковочных мест, необходимый инвентарь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для этого нужно обратиться в ЖЭУ своего района. В списке несколько десятков точек в шаговой доступности. Здесь неравнодушным горожанам, желающим провести время с пользой, предоставят лопаты для уборки снега.