Более 250 мест для пациентов. В Минске к прежнему графику работы вернулись несколько больничных корпусов

Несколько корпусов 3-й и 4-й больниц, которые ранее перепрофилировали для приема пациентов с диагнозом коронавирус, вернулись к прежнему графику. Это позволит вновь принимать больше больных конкретного профиля.

В третьей больнице освободились более 100 коек в отделении микрохирургии глаза и акушерском. А в четвертой клинике после соответствующей санитарной обработки в прежнем режиме работают несколько отделений хирургического корпуса – это еще 150 мест.