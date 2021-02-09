Более 250 мест для пациентов. В Минске к прежнему графику работы вернулись несколько больничных корпусов

Новости Беларуси. Минские учреждения здравоохранения постепенно меняют статус инфекционных клиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минские учреждения здравоохранения постепенно меняют статус инфекционных клиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Несколько корпусов 3-й и 4-й больниц, которые ранее перепрофилировали для приема пациентов с диагнозом коронавирус, вернулись к прежнему графику. Это позволит вновь принимать больше больных конкретного профиля.
В третьей больнице освободились более 100 коек в отделении микрохирургии глаза и акушерском. А в четвертой клинике после соответствующей санитарной обработки в прежнем режиме работают несколько отделений хирургического корпуса – это еще 150 мест.