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Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства

09 февраля 2021 16:01
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Новости Беларуси. Новый интернет-портал Президента Беларуси начал работу с 9 февраля.

На ресурсе появилось множество совершенно неизвестного до этого момента контента. Сохранились самые востребованные разделы, где можно узнать практически все о Беларуси, ее экономике, госорганах и принятых документах. На главной странице – рабочий график главы государства, последние его встречи и, разумеется, события за последние дни. А вот впервые на сайте сформирован уникальный архив фото и видео.  

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-1


Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-3

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-5

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-7

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Этот архив, который сформирован, наверное, впервые, включает в себя важнейшие события, начиная с 1994 года. Здесь также представлены фото- и видеоматериалы, которые, безусловно, будут и иметь резонанс, и пользоваться популярностью у наших пользователей, а журналистам, конечно, пригодятся в работе.  

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-10

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-12

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-14

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

На сайте появилось больше фотографий. Есть и раздел «Президент без галстука». Там размещены снимки из личного архива Александра Лукашенко. А еще благодаря ресурсу можно совершить виртуальную экскурсию по Дворцу Независимости.

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-17

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-19

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-21

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-23

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-25

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-27


Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-29

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-31

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-33

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-35

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-37

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-39

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-41

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-43

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-45

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства-47

Источник фото: president.gov.by/ru/president/bez-galstuka

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Наталья Эйсмонт # Фотофакт

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