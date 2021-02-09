Фото с детьми и внуками. Редкие кадры Александра Лукашенко опубликовали на обновлённом сайте главы государства

Новости Беларуси. Новый интернет-портал Президента Беларуси начал работу с 9 февраля. На ресурсе появилось множество совершенно неизвестного до этого момента контента. Сохранились самые востребованные разделы, где можно узнать практически все о Беларуси, ее экономике, госорганах и принятых документах. На главной странице – рабочий график главы государства, последние его встречи и, разумеется, события за последние дни. А вот впервые на сайте сформирован уникальный архив фото и видео.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Этот архив, который сформирован, наверное, впервые, включает в себя важнейшие события, начиная с 1994 года. Здесь также представлены фото- и видеоматериалы, которые, безусловно, будут и иметь резонанс, и пользоваться популярностью у наших пользователей, а журналистам, конечно, пригодятся в работе.