Эксклюзивные кадры белорусских фильмов о войне представили на выставке в Минске

Алина Трус, корреспондент: Уникальные эскизы и драматичные кадры из фильмов советских авторов. Галерея «Университет культуры» собрала самые яркие моменты классики. Экспозицию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фотографии в музее – словно закулисье кино. На многих из них запечатлены моменты самих съемок и главные герои. Всего более 30 редких фотографий и картин.

Осень 1942-го, белорусские партизаны готовят план по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Но снарядов нет, и партизаны решают отправить молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождает его Сазон Иванович. Так и начинается долгий и опасный путь героев.

Фильм «Через кладбище» – произведение великого мастера белорусского кино, народного артиста СССР Виктора Тимофеевича Турова. Он сам был ребенком войны, узником концлагеря, поэтому точно знал, какие ужасы переживали ни в чем не повинные люди.

Валентина Степанова, член президиума Белорусского союза кинематографистов:

Его фильм «Через кладбище» получил высокую оценку ЮНЕСКО. Он входит в 100 лучших фильмов мира о войне. Вот был такой дух показан в наших фильмах, дух и на фронте.