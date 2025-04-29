Прямой эфир

Эксклюзивные кадры белорусских фильмов о войне представили на выставке в Минске

29 апреля 2025 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эксклюзивные кадры белорусских фильмов о войне представили на выставке в Минске-1

Алина Трус, корреспондент:
Уникальные эскизы и драматичные кадры из фильмов советских авторов. Галерея «Университет культуры» собрала самые яркие моменты классики. Экспозицию приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эксклюзивные кадры белорусских фильмов о войне представили на выставке в Минске-3

Фотографии в музее – словно закулисье кино. На многих из них запечатлены моменты самих съемок и главные герои. Всего более 30 редких фотографий и картин.

Эксклюзивные кадры белорусских фильмов о войне представили на выставке в Минске-5

Осень 1942-го, белорусские партизаны готовят план по подрыву в тылу немецких военных эшелонов. Но снарядов нет, и партизаны решают отправить молодого Михася к механику Бугрееву. Сопровождает его Сазон Иванович. Так и начинается долгий и опасный путь героев.

Эксклюзивные кадры белорусских фильмов о войне представили на выставке в Минске-7

Фильм «Через кладбище» – произведение великого мастера белорусского кино, народного артиста СССР Виктора Тимофеевича Турова. Он сам был ребенком войны, узником концлагеря, поэтому точно знал, какие ужасы переживали ни в чем не повинные люди.

Валентина Степанова, член президиума Белорусского союза кинематографистов:
Его фильм «Через кладбище» получил высокую оценку ЮНЕСКО. Он входит в 100 лучших фильмов мира о войне. Вот был такой дух показан в наших фильмах, дух и на фронте.

Далее смотрите в видео.

# Выставка # Великая Отечественная война # Кино # Алина Трус

Другие новости рубрики

Все новости
История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей
29 апреля 2025 11:53

История, от которой в жилах стынет кровь! Бывшая узница концлагеря «Озаричи» вспомнила всё до мелочей

Сейчас они говорят, что главное – сберечь мир. Директор школы рассказала, какие впечатления остаются после музея Холокоста
29 апреля 2025 11:50

Сейчас они говорят, что главное – сберечь мир. Директор школы рассказала, какие впечатления остаются после музея Холокоста

Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты
29 апреля 2025 11:49

Музей Холокоста открыли в школе Смиловичей – показываем ценные экспонаты