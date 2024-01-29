С 2 по 26 февраля Витебская область представит масштабную экспозицию на ВДНХ

Позывные «Славянского базара» прозвучат в Москве. Международный фестиваль искусств презентуют в белорусском павильоне на ВДНХ. Уже в пятницу, 2 февраля, на главной выставочной площадке России стартуют Дни Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На протяжении трех недель регион будет представлять свои достижения.

Помимо знаменитого на весь мир фестиваля искусств, россиян познакомят и с другими белорусскими брендами. Новинки и уже полюбившуюся покупателям продукцию представят ведущие мясо-молочные комбинаты и хлебозаводы. На подиум выйдут модельеры с демонстрацией коллекций школьной одежды. Вниманию посетителей выставки и туристические возможности Витебской области, в том числе такие направления, как промышленный и гастрономический туризм. Подготовлена и культурная программа – выступления творческих коллективов, танцевальные мастер-классы и уроки по изготовлению кукол.

Петр Подгурский, начальник управления культуры Витебского областного исполнительного комитета:

Будут участвуют творческие коллективы как Витебской областной филармонии, так и из Полоцка, к примеру, «Полацкi зьвяз». К примеру, посетители ВДНХ могут саморучно изготовить гравюру на печатном станке, которая повторяет полностью гравюру книг Франциска Скорины. Это так же интересно, и взять себе эту гравюру на память.

До 3 июля на ВДНХ в Москве будут представлены все регионы нашей страны. Завершатся презентации выставкой, посвященной 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.