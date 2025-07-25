Новый президентский срок и переговоры Беларуси и США – интервью Лукашенко длилось более 2,5 часа

Новый президентский срок Александра Лукашенко, белорусско-американские переговоры, политика многовекторности, учения «Запад-2025» и изменение плана их проведения. Глава государства 25 июля дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пресс-служба белорусского лидера раскрывает лишь малую часть деталей, не называя СМИ и имя интервьюера. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.