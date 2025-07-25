Новый президентский срок и переговоры Беларуси и США – интервью Лукашенко длилось более 2,5 часа
Новый президентский срок Александра Лукашенко, белорусско-американские переговоры, политика многовекторности, учения «Запад-2025» и изменение плана их проведения. Глава государства 25 июля дал интервью одному из наиболее известных мировых изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пресс-служба белорусского лидера раскрывает лишь малую часть деталей, не называя СМИ и имя интервьюера. Такова была просьба самого издания, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала.
Известно лишь, что разговор проходил в библиотеке Дворца Независимости. Сначала – в формате классического интервью. После – «off the record». Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонта поделилась, что Александр Лукашенко общался с журналистом более 2,5 часа. И беседа получилась предельно откровенной и содержательной. Темы, которые обсуждались во время интервью, – самые актуальные и острые: санкции против Беларуси, суверенитет страны и обеспечение ее безопасности, специальная военная операция, мирный процесс Россия-Украина, ядерное оружие.
Добавим, что белорусский лидер часто общается с представителями средств массовой информации. Только с начала 2025 года он трижды давал развернутые и продолжительные интервью зарубежным изданиям.