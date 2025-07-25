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Турчин принял участие в Международной экологической конференции в Алтайском крае

25 июля 2025 13:37
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Сохранение природных ресурсов, минимизация антропогенного воздействия и изменение климата – стратегические задачи, от которых зависит благополучие будущих поколений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турчин принял участие в Международной экологической конференции в Алтайском крае-2

Об этом заявил премьер-министр Беларуси на Международной экологической конференции в Алтайском крае России. В настоящее время в мировом рейтинге по индексу экологической эффективности Беларусь в списке из 180 стран занимает 32 место. Отдельно премьер-министр остановился на проблеме вовлечения во вторичный оборот отходов. Достичь уровня их переработки не менее 90 % планируется к 2040 году. 

Президентом Беларуси поставлена задача по формированию целостной системы управления всеми видами отходов и созданию автоматизированной системы учета объемов их образования и движения на всех этапах – от образования до использования.

# Александр Турчин # форум # Экология

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