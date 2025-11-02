Торговля на селе и обращения граждан – поговорили с Еленой Фурс о распространённых проблемах

В Совете Республики уделяют пристальное внимание работе с обращениями граждан. Прямые телефонные линии, приемы по личным вопросам и другие формы взаимодействия с населением являются важной частью деятельности сенаторов и направлены на оперативное решение проблем, волнующих население. С какими проблемами чаще всего обращаются люди и получается ли им помочь? Обсудим с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, директором представительства Белорусского республиканского унитарного страхового предприятия «Белгосстрах» по городу Новополоцку Еленой Петровной Фурс. С какими вопросами обращаются граждане – конкретные примеры

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Одно из основных направлений в деятельности Совета Республики – это работа с людьми. Сенаторы регулярно проводят приемы граждан. Елена Петровна, вы сегодня тоже принимали людей в Россонском районе. С какими проблемами чаще всего обращаются люди и получается ли им помочь? Елена Фурс, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Сенатор сегодня напрямую работает с гражданами. Это различные формы работы. Это и прямые телефонные линии, и работы в общественных приемных, и сами приемы. Сегодня на приеме было у нас два человека. Один у нас человек был инвалид-колясочник. Он обратился с проблемой возможности тренировки в физкультурно-оздоровительном комплексе Россонского района. Ему нужен зал, чтобы заниматься баскетболом. Он входит в сборную. Летом он с этой ситуацией справляется самостоятельно, а вот зимой, конечно, ему нужна помощь. Либо в ФОКе, либо в школе, где есть спортзал. Будем ему помогать, будем решать вот эти вопросы. Дальше обратилась гражданка села Горбачево о том, что в деревне отсутствует мобильная связь. Но это довольно частый вопрос наших жителей. Тоже вопросом этим будем заниматься. И, конечно же, наболевший вопрос – подключение домов к энергоотоплению. Виолетта Шаблинская:

Обеспечить достойное качество жизни людям в любом уголке нашей страны – задача, которую ставит глава государства. Сенаторы проводят мониторинг объектов торговли и медицины в сельской местности. А как лично вы оцените обеспеченность товарами в магазинах? И что делается для улучшения жизни жителей в сельской местности? Качество жизни на селе – какие моменты на контроле

Елена Фурс:

Как сенатор я курирую город Новополоцк и Россонский район. Россонский район включает в себя шесть сельских советов. И для меня поставлена задача побывать в каждом из них. Как правило, когда я приезжаю на место, перед приемом граждан или после, конечно же, я захожу в магазин и стараюсь посмотреть ассортимент продукции, который там сегодня представлен. В основном это молоко, сметана, молочные продукты, хлебобулочные продукты, овощи, фрукты, мясная продукция, продукты первой необходимости. Что касается Россонского района, определенный положительный момент, потому что в деревне Горбачево магазин закрылся, и неоднократно в этом году граждане обращались с вопросом по его открытию к председателю Россонского райисполкома. Конечно же, они были услышаны, на обслуживание весь Россонский район взяло Верхнедвинское райпо. И вот с обслуживанием, конечно, именно Верхнедвинского райпо, будем говорить, что насчет ассортимента, перечень продуктов в магазинах района улучшился. Когда мы приезжаем на место, мы мониторим ФАПы, они есть не во всех сельских советах. Ну, как правило, мы смотрим, есть ли там у них медикаменты, насколько они оснащены, как они реализуют гражданам лекарства. Допустим, ФАП есть, аптеки нет. Тогда граждане могут прийти на ФАП, перечень лекарств там определенный имеется, если уже лекарства другие, которых нет, они могут их заказать, потом им доставят, и они могут прийти тоже их приобрести. Как страховые компании борются с легализацией преступных доходов