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Как распознать приближение грозы? Советы МЧС Беларуси

06 декабря 2024 16:05
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Природа дает человеку шанс не стать объектом для грозового разряда. Грозу научились успешно предсказывать метеорологи, сотрудники МЧС рассылают смс-сообщения о непогоде, ну а мы сами, вспомнив школьный курс физики, тоже можем понять, насколько близко гроза, рассказали в программе «В поисках истины».

Как распознать приближение грозы? Советы МЧС Беларуси-2

Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь: 
Когда необходимо бить тревогу человеку? Когда одновременно я вижу вспышку молнии и звук грома. Это говорит о том, что эпицентр грозового фронта находится в непосредственной близости от меня. В этом случае необходимо принять максимальные меры предосторожности и безопасности для себя, и своих близких, и тех, кто меня окружает. Если же между вспышкой молнии и звуком грома происходит одна секунда, примерно эпицентр от вас находится на расстоянии 300 метров. Вот если это время сокращается, значит, эпицентр грозового фронта движется непосредственно к вам. Предпринимайте действия для обеспечения вашей безопасности.

Подробности в видео.

# МЧС Беларуси # Природные явления

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