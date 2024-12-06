Как распознать приближение грозы? Советы МЧС Беларуси

Максим Клочко, начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Когда необходимо бить тревогу человеку? Когда одновременно я вижу вспышку молнии и звук грома. Это говорит о том, что эпицентр грозового фронта находится в непосредственной близости от меня. В этом случае необходимо принять максимальные меры предосторожности и безопасности для себя, и своих близких, и тех, кто меня окружает. Если же между вспышкой молнии и звуком грома происходит одна секунда, примерно эпицентр от вас находится на расстоянии 300 метров. Вот если это время сокращается, значит, эпицентр грозового фронта движется непосредственно к вам. Предпринимайте действия для обеспечения вашей безопасности.

Подробности в видео.