Молния не бьёт в самый высокий предмет. Разбираемся с мифами и легендами

Уже к началу XX века стало очевидным, что молния – это сложное физическое явление, рассказали в программе «В поисках истины». Впрочем, способное вытворять очень странные штуки.

Александр Мороз, врач Минской городской станции скорой медицинской помощи: Это было лето, гроза как раз. Мы находились на подстанции. Гостиница «Беларусь», там сквер, и там девушку ударило молнией. Мы прибыли туда и разобрались, что она бежала с зонтиком через этот парк, ее ударило молнией, она кратковременно потеряла сознание. Самое интересное, что да, были поверхностные какие-то ожоги на коже, рисунки в виде елочки на грудной клетке. Но самое интересное, что исчезли сережки у нее серебряные, полностью, без следов. А цепочка, которая была у нее на шее, серебряная, сделала контактный ожог черного цвета и вся полностью расплавилась, то есть получается такое тоненькое ожерелье из вплавленного внутрь серебра.

В XIX веке естествоиспытатель Камиль Фламмарион, автор книги «Атмосфера», зафиксировал такой факт: «29 июня 1869 года в Прадетте у тамошнего мэра явилась несчастная мысль спрятаться во время грозы под очень высокий тополь. Спустя несколько минут молния ударяет в это дерево, но, по странному капризу, не убивает мэра, а только раздевает донага и разбрасывает вокруг все изорванные принадлежности костюма, за исключением одного башмака, который остался на своем месте». Современные ученые уверяют: примеры сорванной молнией одежды довольно часты. Их объясняют паровым взрывом: капли пота или дождя на теле от удара молнии переходят в газообразное состояние с такой скоростью, что образовавшееся давление заставляет одежду слететь или лопнуть по швам.

А вот связь ударов молний со звоном колоколов объяснить сложнее. Существуют многочисленные описания случаев, когда в грозу французские граждане били в колокола, чтобы отогнать молнию, но получали обратный результат – разряд попадал именно в звучащие колокольни! А вот те, на которых никто не звонил, атмосферное электричество обходило стороной.

К слову, принято неверно считать, что молния бьет в самый высокий предмет: в макушку горы, в огромное дерево, в яхту на море или в двухметрового человека в толпе. Недавно самый высокий небоскреб в Дубае – Бурдж-Халифа, высотой более 800 метров – молния не тронула, а ударила в более низкое здание. На самом деле все хитрее: молния просто выбирает самый короткий путь. Поэтому, если грозовое облако нависло даже над не самым высоким холмом, то ударит именно в него.