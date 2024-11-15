Экология, медицина, атомная энергетика. Узнали, над какими проектами работают молодые белорусские учёные

Экология, медицина, строительство и даже атомная энергетика. Деловые мысли для будущего страны. Свое начало конкурс «100 идей для Беларуси» берет с сентября 2011 года, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». С тех пор он стал символом молодежного движения и важной платформой для научного прогресса. За 13 лет он заручился поддержкой надежных партнеров, активно продвигая науку и формируя имидж молодого ученого.

Однако процесс создания медпрепаратов долгий и достаточно затратный. Чтобы ускорить и оптимизировать его, молодые ученые Национальной академии наук инициировали свой проект.

За это время в копилку конкурса вошло множество инициатив. Было подано порядка 19 тысяч заявок, а свыше 3,5 тысяч проектов успешно воплотились в жизнь. В условиях современных внешних вызовов вопрос импортозамещения и разработки новых лекарственных средств в нашей стране становится особенно актуальным. Эпидемия коронавируса ярко продемонстрировала необходимость в быстрых и эффективных решениях.

Анна Карпенко, заведующая отделом международного сотрудничества и выставочной деятельности Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси:

Наша целевая аудитория – это химики, которым необходимо определить, какие соединения им необходимо отправить на тестирование. В данном случае полученный интерфейс был создан для проведения молекулярного докинга без использования каких-либо вспомогательных средств.

За более чем полтора года работы над проектом команда уже достигла значительных результатов.

Анна Карпенко:

Нам удалось идентифицировать среди имеющихся лекарственных препаратов на рынке соединение, которое используется сейчас для лечения онкологических заболеваний. Оно показало свою активность для лечения вируса SARS-CoV-2.