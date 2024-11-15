«Я всю жизнь посвятил хоровому пению». Большой разговор с Владимиром Глушаковым
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Герой выпуска – главный хормейстер заслуженного коллектива «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси» Владимир Глушаков.
Родители прожили в театре всю жизнь, я в театре рос
Владимир Глушаков, главный хормейстер заслуженного коллектива «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси»:
Я родился в год, когда Юрий Гагарин полетел в космос, как раз это было 12 апреля. Я родился 22 апреля 1961 года, поэтому меня назвали Владимир. Но было у папы с мамой желание назвать меня, конечно, Юриком. Через всю жизнь я чувствую этот праздник. Папа у меня певец знаменитый белорусский, Валерий Глушаков, тенор, мама певица. Они прожили в театре всю свою жизнь, я в детстве, конечно же, в театре рос.
«В 90-х были пустые прилавки, у нас не было элементарных вещей»
После лет детского счастья и юношеского наполненного оптимизма был очень сложный период, это 90-е годы, когда я закончил уже консерваторию, я уже немножко начал работать, какая-то появилась перспектива творческая, вдруг страна прекратила существовать. Исчезли товары, это я очень тоже хорошо помню. Сейчас трудно в это поверить, были пустые прилавки, у нас не было элементарных вещей. У меня родился сын, у нас не было возможности даже купить иногда зубную пасту, мы не успевали, по деньгам не укладывались. А потом начались годы, когда потихонечку началось вот это собирание уже в новой нашей исторической реальности, суверенная наша самостоятельная Беларусь. Когда езжу по стране, восхищаюсь, какие у нас сейчас сельскохозяйственные предприятия.
«Проработал всю жизнь в школе и в консерватории»
Проработал всю жизнь в школе и в консерватории. Преподавал, у меня много учеников. Уже мои ученики поют в оперных театрах, руководят хорами, хормейстеры выдающихся российских коллективов. Я горжусь своими учениками.
«Хор интереснее не на концерте слушать, а самому петь»
Я всю жизнь посвятил хоровому пению. В хоровом пении есть одна особенная такая черта. Я давно уже на это обратил внимание, что хор интереснее не на концерте слушать, а в хоре интереснее самому петь. А почему? Потому что хор – это стиль жизни, это часть жизни.
«Песни военного времени – это вечные песни»
Песни военного времени – это вообще вечные песни, потому что они написаны людьми в какой-то такой ситуации необыкновенной. Там нет фальши и ничего лишнего, потому что людям было не до этого. Там нет никакого позерства или какой-то красоты. Они о самом главном. Они о жизни, они о любви, о нас как о людях. И, естественно, они все живут до сих пор. И когда мы исполняем эти песни, допустим, сегодняшней современной аудитории, аудитория слушает, раскрыв рот и затаив дыхание. Почему? Потому что это и есть та связь поколений, такая ниточка, которая нас связывает. Она не прервалась, она никогда не прервется, потому что это истина.
«Многие страны могут позавидовать нашему уровню»
Многие страны за границей могут позавидовать нашему уровню и не только культуры, а в целом. Например, что такое культура? Это в результате все равно экономика. Потому что у нас коллективы поддерживаются государством. Это не в каждой стране есть.
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