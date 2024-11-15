«Я всю жизнь посвятил хоровому пению». Большой разговор с Владимиром Глушаковым

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня. Герой выпуска – главный хормейстер заслуженного коллектива «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси» Владимир Глушаков. Родители прожили в театре всю жизнь, я в театре рос

Владимир Глушаков, главный хормейстер заслуженного коллектива «Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси»:

Я родился в год, когда Юрий Гагарин полетел в космос, как раз это было 12 апреля. Я родился 22 апреля 1961 года, поэтому меня назвали Владимир. Но было у папы с мамой желание назвать меня, конечно, Юриком. Через всю жизнь я чувствую этот праздник. Папа у меня певец знаменитый белорусский, Валерий Глушаков, тенор, мама певица. Они прожили в театре всю свою жизнь, я в детстве, конечно же, в театре рос. «В 90-х были пустые прилавки, у нас не было элементарных вещей» После лет детского счастья и юношеского наполненного оптимизма был очень сложный период, это 90-е годы, когда я закончил уже консерваторию, я уже немножко начал работать, какая-то появилась перспектива творческая, вдруг страна прекратила существовать. Исчезли товары, это я очень тоже хорошо помню. Сейчас трудно в это поверить, были пустые прилавки, у нас не было элементарных вещей. У меня родился сын, у нас не было возможности даже купить иногда зубную пасту, мы не успевали, по деньгам не укладывались. А потом начались годы, когда потихонечку началось вот это собирание уже в новой нашей исторической реальности, суверенная наша самостоятельная Беларусь. Когда езжу по стране, восхищаюсь, какие у нас сейчас сельскохозяйственные предприятия. «Проработал всю жизнь в школе и в консерватории»

Проработал всю жизнь в школе и в консерватории. Преподавал, у меня много учеников. Уже мои ученики поют в оперных театрах, руководят хорами, хормейстеры выдающихся российских коллективов. Я горжусь своими учениками. «Хор интереснее не на концерте слушать, а самому петь» Я всю жизнь посвятил хоровому пению. В хоровом пении есть одна особенная такая черта. Я давно уже на это обратил внимание, что хор интереснее не на концерте слушать, а в хоре интереснее самому петь. А почему? Потому что хор – это стиль жизни, это часть жизни. «Песни военного времени – это вечные песни» Песни военного времени – это вообще вечные песни, потому что они написаны людьми в какой-то такой ситуации необыкновенной. Там нет фальши и ничего лишнего, потому что людям было не до этого. Там нет никакого позерства или какой-то красоты. Они о самом главном. Они о жизни, они о любви, о нас как о людях. И, естественно, они все живут до сих пор. И когда мы исполняем эти песни, допустим, сегодняшней современной аудитории, аудитория слушает, раскрыв рот и затаив дыхание. Почему? Потому что это и есть та связь поколений, такая ниточка, которая нас связывает. Она не прервалась, она никогда не прервется, потому что это истина. «Многие страны могут позавидовать нашему уровню»