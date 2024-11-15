Успешный по всем позициям! Лучших тружеников села чествовали в сельхозфилиале «Бубны»

Лучших тружеников села чествовали и в сельхозфилиале «Бубны» Вилейского района. Он является филиалом унитарного предприятия «Мингаз». К празднику – Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса – здесь подошли с весомым караваем и высокими надоями, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

2024 год для предприятия успешный по всем позициям. Открыли ряд объектов. Модернизировали зерносушильный комплекс в деревне Забродье, полностью обновили МТК, рассчитанный на 640 голов. А еще возвели 6 зернохранилищ, каждое на 450 тонн. Построены 3 силосно-сенажные траншеи. Комплекс полностью газифицирован. Это позволяет эффективно работать, не допуская потерь семян, сушить зерно в технологические сроки. Общая сумма вложений составила свыше 9 миллионов рублей. В 2023 году филиал «Бубны» стал лучшим в Минской области по производству травяных кормов.

Алексей Романюк, директор сельхозфилиала «Бубны» УП «Мингаз»:

В растениеводческой сфере год для нас сложился как никогда лучше. Мы собрали достойный урожай, обеспечили наше поголовье хорошим количеством кормов, собрали необходимое количество белкового сырья. Урожайность радует и по сое, и по рапсу. Она составила более 35 центнеров с гектара. Собрали мы порядка 42 кормовых единиц травянистых кормов. Все данные мероприятия позволили нам не допустить порчи зерна и все сделать вовремя и в необходимые технологические сроки.