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«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах

03 ноября 2022 14:30
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Новости Беларуси. В Минской области во время осенних каникул работает более 300 школьных лагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах-1

Их посещают около 10 000 ребят. В каждом районе для детей подготовлена насыщенная программа. В копыльской средней школе № 2 имени Тишки Гартного проводятся как развлекательные, так и познавательные мероприятия. Это тематические экскурсии, патриотические игры, ребята повторяют ПДД в игровой форме, а еще участвуют в спартакиадах.

«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах-4

Божена Драголова, ученица средней школы № 2 имени Тишки Гартного:
Мы в лагере проводили много разных кружков, мы ходили в ЦДТ, занимались, проходили всякие тесты, занятия.

«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах-7

Александра Поддубская, ученица средней школы № 2 имени Тишки Гартного:
Я каждый год с первого класса посещала школьный лагерь. Здесь очень интересно. Тут каждый день можно ходить на разные кружки, играть, веселиться.

«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах-10

Инга Бердник, руководитель оздоровительного лагеря средней школы № 2 имени Тишки Гартного:
Ребятам нравится посещать этот лагерь, нравится то, что организовывается в нем. У нас четыре раза в год организовывается лагерь с дневным пребыванием. И из года в год это количество только увеличивается.

«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах-13

Школьники участвуют и в экологических проектах. Благодаря акции «Новая жизнь в обмен на крышечки» ребята учатся не только сохранять планету, но и помогать нуждающимся в лечении детям.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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