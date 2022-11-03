«Здесь очень интересно». Дети рассказали, чем можно заняться в школьном лагере на каникулах

Новости Беларуси. В Минской области во время осенних каникул работает более 300 школьных лагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Их посещают около 10 000 ребят. В каждом районе для детей подготовлена насыщенная программа. В копыльской средней школе № 2 имени Тишки Гартного проводятся как развлекательные, так и познавательные мероприятия. Это тематические экскурсии, патриотические игры, ребята повторяют ПДД в игровой форме, а еще участвуют в спартакиадах.

Божена Драголова, ученица средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Мы в лагере проводили много разных кружков, мы ходили в ЦДТ, занимались, проходили всякие тесты, занятия.

Александра Поддубская, ученица средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Я каждый год с первого класса посещала школьный лагерь. Здесь очень интересно. Тут каждый день можно ходить на разные кружки, играть, веселиться.

Инга Бердник, руководитель оздоровительного лагеря средней школы № 2 имени Тишки Гартного:

Ребятам нравится посещать этот лагерь, нравится то, что организовывается в нем. У нас четыре раза в год организовывается лагерь с дневным пребыванием. И из года в год это количество только увеличивается.